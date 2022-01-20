На скелетному витягуванні: нові подробиці про стан дітей після ДТП на кільцевій Харкова
Джерело:Харківська міська рада
Медики озвучили нову інформацію щодо стану 3-річних дітей з Харкова. Малюки втратили батьків та постраждали в автотрощі.
Двійнят лікують у різних медзакладах Харкова. Хлопчика – у реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги, а дівчинку – в травматології Міської клінічної лікарні №17.
До теми Смертельна ДТП з таксі на кільцевій Харкова: 3-річний малюк почав дихати самостійно
Дівчинка – на скелетному витягуванні
За словами головного медика Харківської лікарні №17 Дмитра Черепова, у дівчинки діагностували травму скелета й перелом обох стегон. 3-річна пацієнтка не може самостійно сідати.
Дівчинка прикута до ліжка і проходить лікування методом скелетного витягування. Її стан стабільний, однак у такому стані вона пробуде до 2 місяців.
Із дитиною та її родичами проводять консультації психологи. Постраждалим також надають юридичну допомогу.
Медики моніторять ситуацію
За станом 3-річних двійнят, які постраждали в автотрощі на окружній Харкова, спостерігають лікарі міських медзакладів та запрошені фахівці.
Зараз дівчинка спілкується, має улюблені мультфільми, іграшки, з нею постійно перебувають родичі,
– розповів Дмитро Черепов.
Головний лікар міської лікарні №17 наголосив, що у дівчинки серйозна травма, але є великий шанс на відновлення. Найгірше – це нагадування про те, що з нею сталося, однак її обіцяють періодично консультувати під час дорослішання.
Дітьми опікуватиметься тітка
Малюки втратили у моторошній ДТП біля Харкова обох батьків. У них залишилися дві бабусі та дідусь.
Опіку над осиротілими малюками оформить їхня тітка / Фото Харківської міськради
За словами бабусі Ірини Гордієвської, опіку над дітьми оформить її 32-річна донька. Тітка хлопчика та дівчинки працює вихователькою в дошкільному закладі освіти.
Жінка додала, що в онуки покращився стан, зараз вона досить активна. Хлопчик почувається трохи гірше, але вже розмовляє та їсть самостійно.
ДТП з таксі на кільцевій Харкова: коротко
- На окружній дорозі Харкова 11 січня автомобіль KIA виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у таксі.
- Під час лобового зіткнення загинули обоє водіїв та дружина таксиста.
- В салоні таксі також перебували 3-річні двійнята, які отримали численні травми.
- На лікування дітей небайдужі зібрали 300 тисяч гривень.
- Згодом виявилося, що водій KIA неодноразово порушував правила дорожнього руху, їздив без прав і перевозив наркотики.