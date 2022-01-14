Смертельна автотроща з таксі в Харкові: який стан 3-річних двійнят

У смертельній ДТП на окружній дорозі Харкова постраждали 3-річні двійнята. Розповіли, який їхній стан через 3 дні.

Мовиться про жахливу автотрощу, яка трапилася 11 січня. Батьки діток і ще один водій загинули ще до приїзду лікарів. А ось дітей уже кілька днів намагаються врятувати.

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Дитина досі на ШВЛ

Детальніше про стан дошкільнят розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан. Вона зазначила, що стан дітей має позитивну динаміку.

Дівчинка почувається задовільно, вона контактна. Вирішується питання про її переведення до дитячого травматологічного відділення міської клінічної лікарні. Хлопчику теж трохи краще, але поки його стан такий же стабільно важкий,

– сказала посадовиця.

Щодо хлопчика, вона також додала, що він досі перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Наразі жодних інших прогнозів лікарі не давали.

Що було відомо про дітей раніше

У хлопчика після госпіталізації виявили тяжку травму голови, перелом черепа, забиття мозку та перелом стегна. Згодом йому довелося видалити селезінку. У дівчинки ж були сильні переломи обох стегон.

Жителі міста одразу почали збирати гроші на лікування малюків. Небайдужі люди лише за одну добу пожертвували понад 300 тисяч гривень.

Коротко про цю трагічну аварію

Легковик KIA вилетів на зустрічну смугу та влетів у таксі. За його кермом був чоловік, якого не раз ловили на водінні в стані сп’яніння. Окрім цього, він сплачував штраф за зберігання наркотиків.

Таксист у цей день не працював, проте був на робочому авто. Він віз своїх маленьких дітей і дружину. Швидкість таксі становила аж 75 кілометрів на годину. При цьому в транспорті не було дитячих крісел, які могли захистити двійнят.