Смертельна ДТП на окружній у Харкові: водій вантажівки став підозрюваним
Джерело:Офіс генпрокурора
Водієві, що спричинив моторошну ДТП на Салтівському шосе в Харкові, оголосили про підозру. Чоловікові може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі із забороною кермувати.
Підозру чоловікові оголосили слідчі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Моторошна аварія сталася 25 листопада увечері.
Зверніть увагу Водій вантажівки, що спричинив жахливу ДТП у Харкові, був під наркотиками
До 12 років в'язниці
Водієві фури MAN оголосили про підозру за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей".
Згідно з санкцією статті, водія чоловіка можуть ув'язнити на термін від 7 до 12 років з позбавленням водійських прав від 7 до 10 років.
На Салтівському шосе водій фури спричинив жахливу ДТП / Фото Харківської облпрокуратури
Автотроща на об'їзній у Харкові: що відомо
- Масова автотроща сталася в районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе 25 листопада.
- Вантажівка MAN перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіштовхнулася з легковиком Chevrolet Nubira.
- Тоді фура перекинулася на лівий бік і впала на таксі Renault Logan. У цей момент всередині легковика перебували 3 людини, які загинули одразу.
- Також у ДТП потрапив легковик Suzuki, який врізався у перекинуті відходи соняшника, що везла фура.
- Раніше в поліції повідомили, що водій вантажівки MAN був у стані алкогольного сп'яніння. Однак речник прокуратури згодом розповів, що насправді чоловік був під наркотиками.
- Окрім тьох загиблих, є ще й п'ять постраждалих. Двоє з них перебувають у лікарні. Їхній стан, на щастя, стабільний.