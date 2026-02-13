Їх безжально вбила Росія: поховали ветерана Григорія Шикулу і його дітей, загиблих у Богодухові

На Харківщині 13 лютого попрощалися із ветераном Григорієм Шикулою та його трьома маленькими дітьми. Росія їх вбила 10 лютого у Богодухові.

"Шахед" влетів просто в їхній новий будинок. На прощання із загиблими прийшли рідні, близькі, побратими, передає 24 Канал.

Що відомо про вбиту сім'ю Росією у Богодухові?

Поховали загиблу родину у рідному селі Григорія Сковородинівка.

Йому було 34, донечці Мирославі 1 січня виповнився всього рік, а хлопчикам-близнюкам Івану та Владиславу 30 січня – 2.

Прощання із Григорієм та його дітьми: дивіться відео

"Я його 10 лютого ще в Богодухові бачив, ми з ним спілкувалися. Він ще так до мене підійшов, обійняв мене – ми у дружніх були стосунках. Він добрий був, добрий, він до всіх був добрий. Малесенькими вони були – їх четверо у батьків. Мама також маленька така, вона як квочечка біля них була, вона старалася… Ванічка – старший, пішов добровольцем, з перших днів війни. Прийшов, його по пораненню комісували, а Гриша пішов замість брата. Я кажу: "Гриша, що ти…", а він каже: "Ваня додому прийшов, а я піду воювати, Україну боронити", – розповів сімейну історію односелець загиблого Михайло Дигало Суспільному.

Прощання із Григорієм та його дітьми / Фото Суспільного

Побратим Григорія поділився, що загиблий з дітьми постійно був, допомагав дружині Ользі.

Ольга Крівогуб, яка єдина вижила тієї ночі, перебуває на 35 тижні вагітності, життю дитини загрози немає. Наразі жінку забрали додому родичі.

Її сестра Олександра розповіла, що сусід зняв з даху жінку.

Як відійшли, крик немовля вона чула, кричить її синочок, Ванечка. Вони відійшли – вибухнув газ у будинку… Вибухнув газ – все,

– розповіла Олександра.

Прощання із Григорієм Шикулою та його трьома маленькими дітьми / Фото Укрінформу

Пара нещодавно розписалася. За кілька днів до трагедії вони купили будинок і переїхали туди. Пізніше сім'я планувала відзначити новосілля.

Останні жертви Росії