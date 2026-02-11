На сторінці Слов’янського ЗЗСО І-III ступенів №12 поділилися спогадами про школярку.
Дивіться також Це була їхня перша ніч на новому місці, – голова ОВА про загибель батька і 3 дітей у Богодухові
Що відомо про загиблих?
Жертвами російської атаки стали 11-річна Мілана Соколенко та її мати Марина.
Дівчинка навчалася у 6 класі місцевої школи, де її згадують як старанну ученицю та добру подругу, яка завжди допомагала іншим.
Мілана була яскравою дитиною, попереду в якої мало буди ціле життя зі світлими мріями та щасливим майбутнім. Завжди пам’ятатимемо посмішку Мілани, старанність та щиру дружбу, яку вона дарувала оточуючим,
– йдеться у дописі.
Мілана та Марина Соколенко, які загинули внаслідок російської атаки. Фото: "Їх убила Росія"
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять!
Що відомо про атаку на Слов'янськ?
- У вівторок, 10 лютого, ворог завдав масованого удару шістьма "ФАБ-250" з УМПК по Слов'янську Донецької області.
- За попередніми даними, російський авіаудар удар припав на приватний житловий будинок – його зруйновано вщент. З-під завалів рятувальникам вдалось дістати тіла жінки та її 11-річної доньки. Ще щонайменше 14 мирних жителів травмовано, серед них – семирічна дитина.
- Станом на 14:00 кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу збільшилась до 16 осіб. Крім того, зазнали руйнувань приватні будинки, СТО, котельня та нежитлові приміщення.