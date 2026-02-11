На сторінці Слов’янського ЗЗСО І-III ступенів №12 поділилися спогадами про школярку.

Що відомо про загиблих?

Жертвами російської атаки стали 11-річна Мілана Соколенко та її мати Марина.

Дівчинка навчалася у 6 класі місцевої школи, де її згадують як старанну ученицю та добру подругу, яка завжди допомагала іншим.

Мілана була яскравою дитиною, попереду в якої мало буди ціле життя зі світлими мріями та щасливим майбутнім. Завжди пам’ятатимемо посмішку Мілани, старанність та щиру дружбу, яку вона дарувала оточуючим,

Мілана та Марина Соколенко, які загинули внаслідок російської атаки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять!

