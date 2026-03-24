Атака по потягу на Харківщині: УЗ припустила, що загиблий відмовився евакуюватися до укриття
- Під час атаки на Харківщині FPV-дрон влучив в останній вагон приміського поїзда, загинув 61-річний пасажир.
- Імовірно, він відмовився евакуюватися до укриття.
Під час атаки по Харківщині загинув пасажир поїзда. Імовірно, чоловік відмовився евакуюватися до укриття. Слідчі перевіряють цю інформацію.
Про це повідомили в Укрзалізниці. Нагадаємо, в Харківській області FPV-дрон поцілив у вагон електропотяга.
Що сказали в Укрзалізниці про удар по потягу?
Атака сталася вранці, близько 5:20.
Ворожий безпілотник влучив в останній вагон приміського поїзда сполученням Слатине – Харків. Одразу після сигналу небезпеки поїзна бригада й низка пасажирів прослідували до розгорнутого на станції Слатине модульного укриття, що врятувало життя. На жаль, одна людина загинула. За попередньою інформацією (вона перевіряється слідчими), загиблий відмовився евакуюватися до укриття,
– написали в УЗ.
Компанія висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
В Харківській обласній прокуратурі розповіли, що на місці загинув 61-річний пасажир. А машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.
"Вкотре звертаємося до всіх пасажирів: будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки та чітко виконуйте вказівки залізничників. Ми продовжуємо забезпечувати сполучення з прифронтовими громадами – це складна робота, яка потребує взаємної відповідальності та довіри. Безпека – понад усе", – додали в Укрзалізниці.
Цікаво! Днями в BBC вийшла стаття саме про евакуацію пасажирів потягів під час атак. Там пояснили, що таку новацію запровадили саме в 2026 році, оскільки з березня 2026 року УЗ зіткнулася з новою хвилею посилених атак. Через це оновили операційні протоколи і посилили заходи безпеки. Раніше перевізник казав, що в рухому мішень важче влучити, тож поїзди не зупиняли.
Потяги та залізниця постійно під ударом
Перед масованою атакою 24 березня була інформація, що Росія може поцілити по Центральному залізничному вокзалу в Києві. На щастя, цього не сталося.
Напередодні відбулося засідання з УЗ на Сумщині – цей прифронтовий регіон, як і Харківщина, постійно потерпає від ворожих ударів.
"Ворог цілеспрямовано атакує залізничну інфраструктуру та рухомий склад. Найбільші ризики – на ділянках, наближених до кордону. Тому частину маршрутів доводиться змінювати або обмежувати", – написав очільник ОВА Олег Григоров.