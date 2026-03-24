Харків Обстріли Харкова
24 березня, 12:21
Атака по потягу на Харківщині: УЗ припустила, що загиблий відмовився евакуюватися до укриття

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Під час атаки на Харківщині FPV-дрон влучив в останній вагон приміського поїзда, загинув 61-річний пасажир.
  • Імовірно, він відмовився евакуюватися до укриття.

Під час атаки по Харківщині загинув пасажир поїзда. Імовірно, чоловік відмовився евакуюватися до укриття. Слідчі перевіряють цю інформацію.

Про це повідомили в Укрзалізниці. Нагадаємо, в Харківській області FPV-дрон поцілив у вагон електропотяга

Що сказали в Укрзалізниці про удар по потягу? 

Атака сталася вранці, близько 5:20. 

Ворожий безпілотник влучив в останній вагон приміського поїзда сполученням Слатине – Харків. Одразу після сигналу небезпеки поїзна бригада й низка пасажирів прослідували до розгорнутого на станції Слатине модульного укриття, що врятувало життя. На жаль, одна людина загинула. За попередньою інформацією (вона перевіряється слідчими), загиблий відмовився евакуюватися до укриття, 
– написали в УЗ. 

Компанія висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблого. 

В Харківській обласній прокуратурі розповіли, що на місці загинув 61-річний пасажир. А машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес. 

"Вкотре звертаємося до всіх пасажирів: будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки та чітко виконуйте вказівки залізничників. Ми продовжуємо забезпечувати сполучення з прифронтовими громадами – це складна робота, яка потребує взаємної відповідальності та довіри. Безпека – понад усе", – додали в Укрзалізниці. 

Цікаво! Днями в BBC вийшла стаття саме про евакуацію пасажирів потягів під час атак. Там пояснили, що таку новацію запровадили саме в 2026 році, оскільки з березня 2026 року УЗ зіткнулася з новою хвилею посилених атак. Через це оновили операційні протоколи і посилили заходи безпеки. Раніше перевізник казав, що в рухому мішень важче влучити, тож поїзди не зупиняли. 

Потяги та залізниця постійно під ударом 