Будинок просто знесло: Росія накрила Харківщину серією ударів

Від ранку 19 травня Харків та область пережили хвилю російських ударів. Окупанти використали дрони "Герань" для обстрілів приватних будинків.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що люди, будинок яких знищила Росія, перебувають у стані шоку. У двох селищах відомо про загиблих.

Деталі удару по Харківщині:

За словами кореспондентки, під час атаки ворог цілився по Новобаварському районі Харкова. Там пошкоджені склади приватного підприємства. Однак більшість ударів відбулись саме по приватному сектору.

Зауважте! Загалом від атак по цьому району пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Постраждали щонайменше 3 людей.

Людей від загибелі врятувало диво. У домі, куди влучив безпілотник, людини не було, вона ночувала в іншому місці.

Частину сусіднього будинку знесло вибуховою хвилею. Там була сімейна пара, з якою я спілкувалась. Ці люди були у складному емоційному стані. Чоловік буквально "добивав" вікна, щоб вивести дружину,

– сказала вона.

Черненко зазначила, що росіяни також атакували передмістя Харкова, а саме Покотилівку. За інформацією речника ДСНС у Харківській області Євгена Василенка, у селі є пошкодження житлових будинків та легкових автомобілів.

Там загинула 69-річна жінка. Також постраждало 3 людей. Серед них – 6-річна дитина,

– повідомив він.

Кореспондентка додала, що сьогодні вночі росіяни також били по будинках у селищі Шевченкове, де загинув чоловік. На усіх місцяї обстрілів продовжують працювати комунальні служби.

