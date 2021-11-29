Ураганний вітер у Туреччині: затримали авіарейси "Харків – Стамбул"
Джерело:Харківський аеропорт
Ймовірно, через незадовільні погодні умови затримали авіарейси компанії Turkish Airlines. Мовиться про сполучення між Стамбулом і Харковом.
Наразі затримали вже 2 літаки. Про це стало відомом з даних, які оприлюднили на онлайн-табло Харківського аеропорту.
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Що сказали представники аеропорту
Згодом це прокоментували журналістам Суспільного. Співробітники Харківського аеропорту сказали, що погода над їхнім летовищем дозволяє приймати літаки. А щодо затримки рейсів Turkish Airlines порадили дізнаватися вже в авіакомпанії.
Які рейси перенесли:
Стамбул-Харків — з 20:25 до 21:40;
Харків-Стамбул — з 21:20 до 22:05.
Рейси, які затримали / Скриншот онлайн-табло аеропорту
Що відбувається в Туреччині
Майже всією територією країни 29 листопада пронісся ураганний вітер. Буревій не лише валив дерева та світлофори, а й зривав дахи будівель. А в стамбульському районі Чаталджа повалилася годинникова вежа.
Подекуди швидкість вітру досягла 129 кілометрів на годину. У цей день жертвами негоди стали кілка осіб. Ще декілька людей постраждали та були змушені звернутися до медиків.