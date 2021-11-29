Сейчас задержали уже 2 самолета. Об этом стало известно из данных, которые обнародовали на онлайн-табло Харьковского аэропорта.

Ранее Из-за тумана нарушилась работа аэропорта "Одесса": отменили уже несколько рейсов

Что сказали представители аэропорта

Впоследствии это прокомментировали журналистам "Суспільного". Сотрудники Харьковского аэропорта сказали, что погода над их аэродромом позволяет принимать самолеты. А насчет задержки рейсов Turkish Airlines посоветовали узнавать уже в авиакомпании.

Какие рейсы перенесли:

Стамбул – Харьков – с 20:25 до 21: 40;

Харьков – Стамбул – с 21: 20 до 22: 05.



Рейсы, которые задержали / Скриншот онлайн-табло аэропорта

Что происходит в Турции

Почти по всей территории страны 29 ноября пронесся ураганный ветер. Ураган не только валил деревья и светофоры, но и срывал крыши зданий. А в стамбульском районе Чаталджа повалилась часовая башня.

Местами скорость ветра достигла 129 километров в час. В этот день жертвами непогоды стали несколько человек. Еще несколько человек пострадали и были вынуждены обратиться к медикам.