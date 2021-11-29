Наразі затримали вже 2 літаки. Про це стало відомом з даних, які оприлюднили на онлайн-табло Харківського аеропорту.

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Що сказали представники аеропорту

Згодом це прокоментували журналістам Суспільного. Співробітники Харківського аеропорту сказали, що погода над їхнім летовищем дозволяє приймати літаки. А щодо затримки рейсів Turkish Airlines порадили дізнаватися вже в авіакомпанії.

Які рейси перенесли:

Стамбул-Харків — з 20:25 до 21:40;

Харків-Стамбул — з 21:20 до 22:05.



Рейси, які затримали / Скриншот онлайн-табло аеропорту

Що відбувається в Туреччині

Майже всією територією країни 29 листопада пронісся ураганний вітер. Буревій не лише валив дерева та світлофори, а й зривав дахи будівель. А в стамбульському районі Чаталджа повалилася годинникова вежа.

Подекуди швидкість вітру досягла 129 кілометрів на годину. У цей день жертвами негоди стали кілка осіб. Ще декілька людей постраждали та були змушені звернутися до медиків.