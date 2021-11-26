Вантажівка розчавила таксі у Харкові: водій фури був п'яним
Джерело:Поліція Харківської області
У Харкові 25 листопада фура, що їхала на червоне світло, після зіткнення з легковиком перевернулась і упала на таксі. Загинули 3 людей, які були у легковій машині. Згідно з результатами огляду, водій вантажівки був нетверезим.
У поліції повідомили, що водія затримали. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру.
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Водію фури загрожує до 10 років у в'язниці
Якщо у суді чоловіка визнають винним, то йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
У ДТП потрапили одразу кілька машин
У поліції розповіли, що саме відбулось у трагічний вечір на Салтівському шосе у Харкові. MAN з напівпричепом їхав по кільцевій дорозі зі сторони села Затишшя, вантажівка перетинала перехрестя на червоне світло.
Фура зіткнулась з Chevrolet Nubira, легковий прямував у сторону Харкова на зелений сигнал світлофора. Після цього MAN перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу і упав на таксі Renault Logan.Це важливо! У салоні таксі перебували водій, 49-річна пасажирка та 3-річна дитина. Усі вони загинули.
Також напівпричеп зачепив Suzuki СХ-4 та MAN, який стояв на забороняючий сигнал світлофора.
Кілька людей потрапили до лікарні
У слідчому управлінні ГУНП в Харківській області повідомили, що водіїв Chevrolet і Suzuki госпіталізували. 51-річний пасажир Chevrolet отримав медичну допомогу на місці аварії. Доправили до лікарні і водія фури, що спричинила смертельну автотрощу. Зараз він перебуває у лікарні.
Тим часом телеграм-канал "ТРУХА" повідомляє, що до лікарні звертались 4 осіб. Двох з них відправили вже додому на амбулаторне лікування, а от один з потерпілих перебуває у відділенні нейрохірургії.
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Дивіться фото з місця жахливої аварії / Фото Нацполіції:
Коротко про останні резонансні ДТП на Харківщині:
- Харківська область – одна з трьох областей України, де трапилось найбільше смертельних ДТП.
- Однією з найбільш гучних автотрощ стала ДТП з Infiniti. 26 жовтня елітна автівка, за кермом якої був неповнолітній, пролетіла на червоне світло і врізалась в легковик. Водій другої машини загинув.
- 11 листопада Toyota Land Cruiser на пішохідному переході збила двох дітей. Вони опинились в лікарні. Виявилось, що керманич був під дією метадону.