Вантажівка зіткнулася з таксі у Харкові: постраждали 15-річні дівчата

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода. В аварії отримали травми двоє неповнолітніх дівчат.

Інцидент стався 16 лютого о 23:40 на перехресті вулиці Шота Руставелі й майдану Небесної Сотні. Водій вантажівки Mercedes Benz не пропустив таксі Skoda Fabia.

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Обставини автопригоди

Унаслідок зіткнення травмувалися дві пасажирки таксі, 15-річні дівчата. Обох забрали до лікарні.

Одну з постраждалих відпустили додому після надання медичної допомоги. Іншу госпіталізували.

У поліції відкрили провадження за фактом ДТП. Водієві вантажівки загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням прав на той самий термін.

Вантажівка не пропустила таксі й спричинила ДТП у Харкові / Фото Нацполіції

"Шашки" в Києві

Інший випадок стався у Києві 16 лютого. Водій авто влаштував "шашки" на дорозі – різко перелаштовувався зі смуги в смугу.

Коли Toyota була біля проспекту Перемоги, врізалася в 2 авто. Таксі Volkswagen від удару розвернуло та відкинуло на відбійник.



Водій не впорався з керуванням / Фото телеграм-каналу Magnolia TV

Пасажирку служби таксі довелося госпіталізувати. Друге авто, яке постраждало – Hyundai, належало іншій службі таксі. Ніхто з людей у салоні не постраждав.

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