Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко на спецмарафоні до Дня єднання, повідомляє 24 канал. Зокрема, впродовж 14 – 15 лютого кількість ДТП в країні зменшилася на 46%.

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За словами Клименка, такий показник є позитивним у порівнянні з попереднім тижнем, коли за 2 дні було 13 жертв ДТП. Крім того, зросла кількість звернень громадян до поліції – від 49 до 53 тисяч.

Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора (15 лютого – 24 канал) у нас не було жодного загиблого у результаті ДТП,

– розповів голова Нацполіції.

Клименко зауважив, що такі показники стали можливими завдяки переходу Нацполіції на службу у посиленому режимі.

Зверніть увагу! Нацполіцію України перевели на посилений режим служби на період з 14 по 19 лютого. Відповідне рішення ухвалили на тлі ймовірного нового нападу Росії на Україну.

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ДТП в Україні: останні новини

У Києві трапилась ДТП поблизу площі Перемоги. Жінка, яка перебувала в одному з автомобілів, потрапила до лікарні. За даними очевидців, водій авто різко перелаштовувався на смуги руху.

У Харкові 15 лютого водій не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний стовп. Внаслідок ДТП чоловік не отримав серйозних травм. На місці працювали правоохоронці, які склали на нього адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху.

У столиці в аварію потрапили маршрутка та таксі. Водій автомобіля не впорався з керуванням. ДТП трапилась, коли маршрутка зупинилась і з неї почали виходити люди.

На Харківщині 9 лютого сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив на смерть пішохода, а поруч знайшли номерні знаки авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Що відомо про смертельну ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео