Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 09:05 на вулиці Театральній. Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції.

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У ДТП постраждали троє людей

Правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Galant, рухаючись вулицею Рішельєвська та виїжджаючи на перехрестя з вулиці Театральна, не надав переваги в русі маршрутці, яка їхала головною дорогою – це призвело до зіткнення.

Унаслідок ДТП карети "швидкої допомоги" доставили у лікарню трьох учасників – водія автомобіля та двох пасажирів автобусу. Наразі встановлюється ступінь отриманих потерпілими тілесних ушкоджень,

– повідомили у поліції.



У Херсоні сталася ДТП за участі маршрутки та легковика / Фото Нацполіції

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