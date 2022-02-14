Автотроща відбулася 14 лютого о 5 ранку на Дніпропетровщині. Пасажирів затиснуло всередині ВАЗ.

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Аварія з вантажівкою біля Дніпра

За інформацією рятувальників, легковий автомобіль з 4 людьми в салоні протаранив вантажівку Ford. Удар був такої сили, що ВАЗ зім'яло.



Авто протаранило вантажівку в Дніпропетровській області / Фото ДСНС

Бригада швидкої допомоги, що працювала на місці, забрала 2 жінок і чоловіка в Обласну клінічну лікарню імені Мечникова.

У момент зіткнення в салоні ВАЗ перебувало 4 людей / Фото ДСНС

Ще одна жінка, яка перебувала в машині, загинула на місці. Її тіло вирізали з авто спеціальними інструментами та передали правоохоронцям. Обставини події встановлюють.

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Автопригода з податківцем

Інша дорожньо-транспортна пригода сталася 11 лютого на Буковині. Справу розслідує ДБР, оскільки у вчиненні аварії на дорозі підозрюють працівника податкової інспекції в Чернівецькій області.

Відомо, що аварія сталася у селі Припруття 11 лютого ввечері. Автомобіль податківця влетів у інший легковий. Внаслідок зіткнення, інший водій загинув.

Медичний огляд дозволив встановити, що на момент ДТП податківець був у стані алкосп'яніння. У його крові також виявили наркотики. Експертизи тривають, підозрюваного затримали.

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