Про те, що відбувалось у маршрутці, розповіли пасажири-очевидці. Люди розповіли, що з останніх сил кермувальник таки зупинив транспортний засіб.

До теми У Кременчуці зіткнулися Mitsubishi та тролейбус: троє людей в лікарні

Наразі водій перебуває у комі, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, зараз чоловік перебуває у комі. Перед рейсом він проходив обов'язковий медогляд і зауважень до нього не було. Тиск був у нормі, також водій був тверезим.

Після того, як кермувальнику стало погано, пасажири одразу викликали швидку допомогу. Водія екстрено доправили до лікарні. Медики начебто діагностували в нього інсульт, проте показники, пишуть місцеві видання, 12 лютого вже були трохи кращі.

Тож є всі шанси, що він вийде з коми і піде на поправку,

– розповіли у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.

Читайте також У Львові п'яний водій спорткару влетів у патрульне авто: цікаві фото

Останні великі аварії в Україні: коротко