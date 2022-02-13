О том, что происходило в маршрутке, рассказали пассажиры-очевидцы. Люди отметили, что из последних сил водитель таки остановил транспортное средство.
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Сейчас водитель находится в коме, – СМИ
По информации СМИ, сейчас мужчина находится в коме. Перед рейсом он проходил обязательный медосмотр и замечаний к нему не было. Давление было в норме, также водитель был трезвым.
После того, как водителю стало плохо, пассажиры сразу вызвали скорую помощь. Водителя экстренно доставили в больницу. Медики якобы диагностировали у него инсульт, однако показатели, пишут местные издания, 12 февраля уже были чуть лучше.
Поэтому есть все шансы, что он выйдет из комы и пойдет на поправку,
– рассказали в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.
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