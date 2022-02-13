Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 февраля около 09:00 на проспекте Леси Украинки. Об этом сообщила пресс-секретарь Кременчугского райуправления полиции Анна Васенко.
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Из ее слов, по предварительным данным, троллейбус ехал по дороге в сторону района "Молодежный", в это время на встречную полосу выехал легковой автомобиль Mitsubishi и столкнулся с общественным транспортом.
Госпитализировали трех человек
Анна Васенко также проинформировала, что на момент аварии в салоне троллейбуса находилось около 12 пассажиров. Из них травмы получил лишь 62-летний мужчина. Его доставили в медучреждение.
В больницу с травмами госпитализировали и 32-летнего водителя легковушки. После столкновения стало плохо 49-летнему кондуктору троллейбуса, его также забрала "скорая",
– добавила пресс-секретарь райуправления полиции.
В Кременчуге произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса / Патрульная полиция
Аварии и ДТП в Украине: коротко
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