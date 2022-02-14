Автокатастрофа случилась 14 февраля в 5 утра в Днепропетровской области. Пассажиров зажало внутри ВАЗ.

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Авария с грузовиком возле Днепра

По информации спасателей, легковой автомобиль с 4 людьми в салоне протаранил грузовик Ford. Удар был такой силы, что ВАЗ смяло.

Авто протаранило грузовик в Днепропетровской области / Фото ГСЧС

Бригада скорой помощи, работавшая на месте, забрала 2 женщин и мужчину в Областную клиническую больницу имени Мечникова.

В момент столкновения в салоне ВАЗ находилось 4 человека / Фото ГСЧС

Еще одна женщина, находившаяся в машине, погибла на месте. Ее тело вырезали из авто специальными инструментами и передали правоохранителям. Обстоятельства происшествия устанавливают.

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Автопроисшествие с налоговиком

Другое дорожно-транспортное происшествие произошло 11 февраля на Буковине. Дело расследует ГБР, поскольку в совершении аварии на дороге подозревают работника налоговой инспекции в Черновицкой области.

Известно, что авария произошла в селе Припрутье 11 февраля вечером. Автомобиль налоговика влетел в другой легковой. В результате столкновения, другой водитель погиб.

Медицинский осмотр позволил установить, что на момент ДТП налоговик был в состоянии алкогольного опьянения. В его крови также обнаружили наркотики. Экспертизы продолжаются, подозреваемого задержали.

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