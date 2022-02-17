Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на спецмарафоне ко Дню единения, сообщает 24 канал. В частности, в течение 14 – 15 февраля количество ДТП в стране уменьшилось на 46%.

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По словам Клименко, такой показатель положительный по сравнению с предыдущей неделей, когда за 2 дня было 13 жертв ДТП. Кроме того, возросло количество обращений граждан в полицию – от 49 до 53 тысяч.

Впервые за многие годы для 40-миллионной страны вчера (15 февраля – 24 канал) у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП,

– рассказал глава Нацполиции.

Клименко отметил, что такие показатели стали возможны благодаря переходу Нацполиции на службу в усиленном режиме.

Обратите внимание! Нацполицию перевели на усиленный режим службы на период с 14 по 19 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне вероятного нового нападения России на Украину.

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ДТП в Украине: последние новости

В Киеве произошло ДТП возле площади Победы. Находившаяся в одном из автомобилей женщина попала в больницу. По данным очевидцев, водитель авто резко перестраивался на полосах движения.

В Харькове 15 февраля водитель не справился с управлением и въехал в бетонный столб. В результате ДТП мужчина не получил серьезные травмы. На месте работали правоохранители, составившие на него админпротокол за нарушение ПДД.

В столице в аварию попали маршрутка и такси. Водитель автомобиля не справился с управлением. ДТП произошло, когда маршрутка остановилась и из нее начали выходить люди.

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