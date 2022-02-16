Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области. Происшествие произошло 15 февраля на улице Таганской, 4.

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ДТП в Харькове

Предварительно известно, что водитель Ford не справился с управлением. Автомобиль занесло в кювет, где он протаранил бетонный столб.

Водитель в аварии выжил и серьезных травм не получил. На месте работали правоохранители, которые составили на него админпротокол за нарушение ПДД.

В Харькове водитель авто врезался в бетонный столб / Фото с телеграма "Х. Салтовка"

Водителя из фирмы Ярославского вызвали на допрос

В то же время в Харьковской области продолжается рассмотрение дела о другом ДТП. Речь идет о смертельном происшествии с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Ранее в смерти пешехода подозревали президента ФК "Металлист". Но впоследствии главным подозреваемым по делу стал водитель, работающий в компании Ярославского.

Недавно он получил вызов на допрос. Его адвокат заявил, что к следователю они явятся 17 февраля, но подробности не раскрыл.

Что известно о ДТП с кортежем Ярославского: смотрите видео