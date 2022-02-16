Про це повідомили місцеві журналісти з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Харківської області. Автопригода сталася 15 лютого на вулиці Таганській, 4.

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ДТП у Харкові

Попередньо відомо, що керманич Ford не впорався з керуванням. Авто занесло в кювет, де він протаранив бетонний стовп.

Водій у аварій вижив і серйозних травм не отримав. На місці працювали правоохоронці, які склали на нього адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху.



У Харкові водій авто врізався у бетонний стовп / Фото з телеграму "Х. Салтовка"

Водія з фірми Ярославського викликали на допит

Водночас на Харківщині триває розгляд справи про іншу ДТП. Мовиться про смертельну автопригоду з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

Раніше у смерті пішохода підозрювали президента ФК "Металіст". Але згодом головним підозрюваним у справі став водій, який працює в компанії Ярославського.

Нещодавно він отримав виклик на допит. Його адвокат заявив, що до слідчого вони з'являться 17 лютого, але подробиць не розкрив.

Що відомо про ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео