Внаслідок аварії постраждали одразу дев'ятеро людей, двоє з них відмовилися від госпіталізації.

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За словами очевидців події, на трасі зіштовхнулися вантажівка та мікроавтобус. Наразі невідомо, з чиєї вини сталася аварія, однак від зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік. Судячи з оприлюднених у мережі фото, швидкість була великою.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та катери швидкої допомоги. Наразі відбуваються необхідні слідчі заходи. Про причини аварії правоохоронці повідомлять згодом.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селищі Лужани на трасі поблизу Чернівців постраждали дев'ятеро людей. Вони отримали переломи і забої. Медики, які були присутніми на місці ДТП, оцінили стан постраждалих як легкий та середньої важкості.

Селище Лужани, де сталася аварія: карта​

Додамо, що ввечері 10 лютого сталася ще одна моторошна аварія за участю фури. За 35 кілометрів від Одеси вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем. Легковий автомобіль зім'яло внаслідок удару, а вантажівка перекинулась.

Унаслідок аварії загинули 3 осіб. Мовиться про водія авто і 2 пасажирів. На місці події працювала поліція, швидка допомога й рятувальники. Обставини трагедії встановлюють.