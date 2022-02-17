Инцидент произошел 16 февраля в 23:40 на перекрестке улицы Шота Руставели и Майдана Небесной Сотни. Водитель грузовика Mercedes Benz не пропустил такси Skoda Fabia.

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Обстоятельства ДТП

В результате столкновения травмировались две пассажирки такси, 15-летние девушки. Обеих забрали в больницу.

Одну из пострадавших отпустили домой после оказания медицинской помощи. Другую госпитализировали.

В полиции открыли производство по факту ДТП. Водителю грузовика грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением прав на тот же срок.

Грузовик не пропустил такси и вызвал ДТП в Харькове / Фото Нацполиции

"Шашки" в Киеве

Другой случай произошел в Киеве 16 февраля. Водитель авто устроил "шашки" на дороге – резко перестраивался с полосы в полосу.

Когда Toyota была возле проспекта Победы, врезалась в 2 авто. Такси Volkswagen от удара развернуло и отбросило на отбойник.



Водитель не справился с управлением / Фото телеграм-канала Magnolia TV

Пассажирку службы такси пришлось госпитализировать. Второе пострадавшее авто – Hyundai, принадлежало другой службе такси. Никто из людей в салоне не пострадал.

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