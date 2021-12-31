Везла дитину з гострим апендицитом: у Балаклії водії не пропустили карету швидкої

Бригада екстреної медичної допомоги на Харківщині не могла оперативно довезти дитину до лікарні. Водії не хотіли пропускати швидку.

Інцидент трапився на вулицях міста Балаклія 30 грудня. Медики поскаржилися на поведінку автомобілістів у фейсбуці.

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Харківські водії не пропустили швидку

У той день медики везли до лікарні 11-річну дитину. У пацієнта діагностували апендицит.

Гострий апендицит виникає раптово. У таких ситуаціях пацієнтам необхідно провести негайну операцію, інакше хвороба загрожує серйозними ускладненнями.

Працівники Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф наголосили, що спецавтомобілям завжди потрібно надавати перевагу в русі. Адже у випадку зі швидкою, від цього може залежати чиєсь життя.

Водії Балаклії не захотіли пропустити швидку на дорозі: дивіться відео

Мікроавтобус заблокував рух

Як можна помітити з ролика, медичне спецавто рухалося дорогою з увімкненими сиренами. Вулиці Балаклії закорковані, тож швидка не може проїхати швидко.

Попереду рух заблокував мікроавтобус, який тривалий час не міг надати перевагу в русі кареті швидкої. Водночас місця для того, щоб тимчасово з'їхати з дороги, траплялися.

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Аби якось виправити ситуацію, водій швидкої мусив виїхати на зустрічну смугу, щоб оминути мікроавтобус. Водночас, коли у Балаклії сталася аналогічна ситуація 22 грудня, усі водії пропустили авто Центру ЕМД.

Спецавтомобілям потрібно надавати перевагу в русі: дивіться відео

Інші ситуації зі швидкою

У зв'язку з негодою, по Україні часто виникають проблеми з доїздом швидкої. Зокрема під час сильних снігопадів відбуксирувати спецавтомобілі допомагають рятувальники.

Працівники ДСНС розкопують замети й прибирають повалені дерева.Востаннє такий випадок стався 14 грудня.



Рятувальники допомагають витягнути швидку зі снігу / Фото ДСНС

У той день на Рівненщині в снігу застрягла карета швидкої допомоги. Медики якраз везли до лікарні важкохворого чоловіка. Автомобіль вдалося визволити з пастки стихії.