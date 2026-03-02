У Харкові вгатили по багатоквартирному будинку, є постраждалі

Удень 2 березня в Харкові пролунали вибухи. Поступово стає відомо про наслідки.

Про них інформує мер міста Ігор Терехов.

Дивіться також Було влучання 10 БпЛА: які наслідки атаки Росії та де все ще є загроза

Що відомо про вибухи в Харкові сьогодні?

О 15:29 Терехов написав, що був удар ворожим безпілотником. Він припав на Шевченківський район.

Тоді ж кореспонденти Суспільного поінформували про вибух у місті.

Пізніше мер указав, що було влучання у багатоквартирний будинок і є постраждалі.

Наразі відомо тільки, що 10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес. Це розповів глава ОВА Олег Синєгубов.

У Повітряних силах писали, що над Харківщиною кружляють дрони. Моніторингові канали стверджують, що це були безпілотники типу "Молнія".

Від поліції та ДСНС поки немає деталей.

Окрім Харкова, росіяни обстріляли Суми та Дніпропетровщину