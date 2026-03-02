У Харкові вгатили по багатоквартирному будинку, є постраждалі
- У Харкові ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.
- Є постраждалі.
Удень 2 березня в Харкові пролунали вибухи. Поступово стає відомо про наслідки.
Про них інформує мер міста Ігор Терехов.
Дивіться також Було влучання 10 БпЛА: які наслідки атаки Росії та де все ще є загроза
Що відомо про вибухи в Харкові сьогодні?
О 15:29 Терехов написав, що був удар ворожим безпілотником. Він припав на Шевченківський район.
Тоді ж кореспонденти Суспільного поінформували про вибух у місті.
Пізніше мер указав, що було влучання у багатоквартирний будинок і є постраждалі.
Наразі відомо тільки, що 10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес. Це розповів глава ОВА Олег Синєгубов.
У Повітряних силах писали, що над Харківщиною кружляють дрони. Моніторингові канали стверджують, що це були безпілотники типу "Молнія".
Від поліції та ДСНС поки немає деталей.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту
Окрім Харкова, росіяни обстріляли Суми та Дніпропетровщину
В Сумах "Шахед" ударив по приватному сектору. Там минулося без постраждалих.
А на Дніпропетровщині, на жаль, є і загиблий – людина померла у швидкій дорогою до лікарні. Також є 7 поранених.
Ворог атакував дронами Апостолове, де обстріляв транспортну інфраструктуру, зокрема, підприємство. І вгатив по електричці під час її руху.