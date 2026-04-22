Били цивільних та погрожували зброєю: ДБР викрило групу військовослужбовців ТЦК у Харкові
- Правоохоронці викрили групу військовослужбовців ТЦК у Харкові, які вривалися до приватних будинків, били цивільних та погрожували зброєю.
- Майор ТЦК та інші військовослужбовці незаконно діяли під виглядом СБУ, вимагаючи зізнання у причетності до збуту наркотиків, та змушували підписувати відмову від відстрочки мобілізації.
У середу, 22 квітня, правоохоронці викрили злочинну групу, до якої входили військовослужбовці ТЦК. Ті вривались до приватних будинків, били цивільних осіб та погрожували зброєю, вимагаючи зізнання у причетності до збуту наркотиків.
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Дивіться також Викрали місцевого жителя та вибивали гроші: СБУ розповіла про затримання військових ТЦК
Які деталі справи?
Майор ТЦК спільно із військовослужбовцями підрозділу охорони та групою рекрутингу здійснив перевищення службових повноважень.
Під виглядом мобілізаційних заходів військовослужбовці незаконно ввірвались на приватну територію і, видаючи себе за співробітників Служби безпеки України, побили цивільних громадян. Також працівники ТЦК погрожували зброєю, намагаючись отримати зізнання причетності до торгівлі наркотиками.
Далі зловмисники силоміць привезли до ТЦК двох потерпілих – їх били та залякували застосувати зброю. За даними ДБР, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати відмову від законного права на відстрочку від мобілізації.
Наразі правоохоронці ДБР уже повідомили про підозру групі військовослужбовців ТЦК одного з районних ТЦК у Харкові та їхнім спільникам.
Притягнення до відповідальності військовослужбовців і посадовців, які перевищують владу та порушують права людини, є одним із ключових пріоритетів роботи ДБР, особливо в умовах воєнного стану,
– наголосили у бюро.
ДБР викрило групу військових ТЦК у Хакові: дивіться відео
Які схожі викриття нещодавно відбулись?
21 квітня працівники СБУ викрили групу військових ТЦК, які викрадали людей та вимагали гроші. У разі відмови – злочинці вчиняли насильство над потерпілими та погрожували відправити їх на передову. Деталі справи читайте у матеріалі 24 Каналу.
На Закарпатті голова ВЛК організував схему з надання фіктивних відстрочок від мобілізації. Довідка про "обмежену придатність" коштувала військовозобов'язаним 6 тисяч доларів. Під час обшуку в очільника ВЛК правоохоронці вилучили понад 11 мільйонів гривень готівки.