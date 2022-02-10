В Ярославського кажуть, що за кермом під час ДТП був їхній водій, а не сам бізнесмен

В Олександра Ярославського прокоментували смертельне ДТП на Харківщині. У його компанії запевняють, що за кермом був не сам бізнесмен, а водій.

Водій працює в одній із допоміжних служб Development Construction Holding – компанії, президентом якої є Ярославський.

До теми У прокуратурі вперше прокоментували смертельну ДТП за участю кортежу Ярославського

Як сталась ДТП

За інформацією компанії, водій їхав до Харкова для паркування автомобіля. В умовах обмеженої видимості він, як мовиться в повідомленні, "здійснив наїзд на перешкоду".

Вранці побачили, що машина не має номерного знака, тоді й з'ясували інші обставини. Потім повідомили поліцію, а водій прибув до відділення для допиту.

DCH переконує, що водій співпрацює зі слідством та чекає на запобіжний захід.

Ярославський у Лондоні

Так, бізнесмен 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі з сім'єю. Кажуть, що візит був запланований у робочому графіку, який сформували на початку тижня.

Що цьому передувало