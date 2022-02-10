В Ярославського кажуть, що за кермом під час ДТП був їхній водій, а не сам бізнесмен
Джерело:DCH
В Олександра Ярославського прокоментували смертельне ДТП на Харківщині. У його компанії запевняють, що за кермом був не сам бізнесмен, а водій.
Водій працює в одній із допоміжних служб Development Construction Holding – компанії, президентом якої є Ярославський.
До теми У прокуратурі вперше прокоментували смертельну ДТП за участю кортежу Ярославського
Як сталась ДТП
За інформацією компанії, водій їхав до Харкова для паркування автомобіля. В умовах обмеженої видимості він, як мовиться в повідомленні, "здійснив наїзд на перешкоду".
Вранці побачили, що машина не має номерного знака, тоді й з'ясували інші обставини. Потім повідомили поліцію, а водій прибув до відділення для допиту.
DCH переконує, що водій співпрацює зі слідством та чекає на запобіжний захід.
Ярославський у Лондоні
Так, бізнесмен 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі з сім'єю. Кажуть, що візит був запланований у робочому графіку, який сформували на початку тижня.
Що цьому передувало
- У Харківській області 9 лютого сталась аварія. У районі 534 кілометра траси Київ – Харків – Довжанський автомобіль на смерть збив чоловіка.
- Чоловік близько 50 років помер внаслідок множинних переломів, травм життєво важливих органів та травми голови. Щоправда, його особу ще не становили.
- На місці ДТП знайшли номери 0018. Такі ж знаки нібито має передня машина кортежу Ярославського. За інформацією ЗМІ, президент "Металіста" часто сам сідає за кермо авто.
- Сам Ярославський переконує, що про ДТП дізнався вранці 10 лютого. Він також стверджує, що на момент аварії перебував удома та спав. Поліція викликала його на допит.