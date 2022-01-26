Жительку Харківщини підозрюють у контрабанді зброї в Росію: вилучили весь "товар"

У Харкові затримали жінку, яку підозрюють у продажі деталей зброї росіянам. Тепер їй загрожує вкрай суворе покарання.

Про те, що жінку затримали та оголосили підозру, повідомили 26 січня. Також правоохоронці розповіли, які докази вони вилучили

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Хотіла скористатися поштою

Слідчі встановили, що жителька Харківщини організувала відправлення деталей вогнепальної зброї до Росії. Для цього вона скористалася послугами одного з поштових операторів.

Проте в документах на відправлення підозрювана вказала неправдиві дані. Але вже на митниці виявили цей обман. У коробці знайшли 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї, а також інші деталі механізмів. Щодо особи отримувача, наразі деталей не оприлюднили.



Частини зброї, які вилучили митники / Фото Офісу генпрокурора

Як жінку можуть покарати

Підозрювана стала фігуранткою провадження за статтею про замах на контрабанду. За такий проступок передбачена кримінальна відповідальність – від 3 до 7 років ув'язнення.

Схожа подія нещодавно

В цей день також повідомили про оголошення підозри за схожий злочин. Контррозвідка СБУ наприкінці минулого року заблокувала контрабанду деталей військових літаків.

Згодом встановили, що її організував житель Дніпропетровщини. За даними слідчих, чоловік скупляв деталі військової авіації, а потім продавав їх у сусідні країни.

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