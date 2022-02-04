Заборона "Маршу єдності" в Харкові: два позови від міськради надійшли в суд

До Харківського окружного адмінсуду надійшло 2 позови від міськради. Установа просить заборонити проведення "Маршу єдності" 5 лютого.

У зверненні до суду представники міськради Харкова повторили ті ж причини, які називали раніше. Зокрема, вказали на високу загрозу терактів і провокацій, а також на погану епідемічну ситуацію.

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Що написали у позові

Міськрада опублікувала один позов на своєму сайті. В ньому просили заборонити проведення заходу організацією "Молодь Харків".

У документі мовиться, що "може викликати суттєві труднощі" забезпечення безпеки й порядку заходу, де буде 5000 людей. У мерії акцентували на загрозі скоєння терористичних та диверсійних актів, яка нібито наявна в регіоні.

Наявна інформація свідчить про подальші спроби керівників терористичних організацій, що зацікавлені в дестабілізації ситуації в країні та регіоні зокрема, створити відповідні умови для залякування місцевого населення, дестабілізувати та заблокувати роботу органів державної влади",

– написали в позові.

Також там додали, що ці керівники терористичних організацій зі сходу України та мають тісні зв’язки з Росією. Проте конкретних людей не називали.

Доведеться надіслати приблизно 80 позовів

Цей позов проти "Молоді Харкова" у суді зареєстрували 3 лютого, але вже 4 лютого його повернули позивачу. Наразі причину цього в суді не назвали.

Але Харківська міськрада звернулася ще раз 4 лютого. У другому випадку вже проти громадської організації "ЗОО СВІТ. ХАРКІВ".

Якщо подали до суду, то це їхнє право. Нехай подають. Зараз ще дуже багато організацій, близько 80, подають свої заяви з приводу повідомлення, що буде проходити акція. Якщо вони будуть з усіма судитися — це їхнє право,

– сказав голова "Молодь Харкова" Євгеній Ткаченко.

Також він вкотре повторив, яке б не було рішення суду, захід таки відбудеться. Мовляв, коронавірус і терористична загроза були й раніше, але зараз вони просто вирішили заборонити марш.

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