Заснув на пішоходному переході: у водія в Харкові вміст алкоголю в 16 разів перевищив норму

У Харкові п'яний водій заснув за кермом прямісінько на пішохідному переході. Рівень алкоголю у крові чоловіка перевищував допустиму норму у 16 разів.

Інцидент стався на перехресті вулиці Героїв праці та Світлої. Рівень алкоголю у крові чоловіка становив 3,16 проміле.

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Правоохоронці розповіли, що 0,2 проміле – це допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом. Показник 3,0 сигналізує про критичний стан та отруєння алкоголем. А 5,0 проміле – вже відносно смертельна доза.

У Харкові зупинили п'яного водія: дивіться відео

Вміст алкоголю перевищив норму у 16 разів: дивіться відео "Х**вый Харьков"

У Чернівцях спіймали п'яного водія

Патрульна поліція Чернівецької області повідомила, що 14 грудня правоохоронці зупинили п'яного водія Range Rover.

Ще у процесі розмови поліцейські зрозуміли: чоловік добряче випив, перш ніж сісти за кермо.

Результат тесту на алкоголь вразив усіх. Рівень алкоголю у крові горе-водія становив 5,0 проміле.

На водія склали протокол.

У Чернівцях водія снігоприбиральної машини впіймали у нетверезому стані. Проти горе-водія вже розпочали службове розслідування. Деталі інциденту наразі не розкривають.

Допис "Х**вый Харьков":

Черговий бухий **лан заснув прямо за кермом на пішохідному переході.

Розбудили "синяка" на перехресті Героїв праці та Світлої, після чого він надув у драгер аж 3,16 проміле.