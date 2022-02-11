Зеленський прибув до Харкова на виїзне засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський розпочав 2-денну робочу поїздку на Харківщину та Херсонщину. Зокрема, він планує провести виїзне засідання РНБО та Конгресу місцевих та регіональних влад.

Засідання РНБО проведуть у будівлі Харківської обласної державної адміністрації на вулиці Сумській. Після нього відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Цікаво В РНБО і ЗСУ пояснили, чому військове звільнення Криму та Донбасу наразі неможливе

Зеленський приїхав до Харкова

Президент України Володимир Зеленський 11 лютого прилетів до Харкова.

Прибув до Харкова. Починаємо важливий робочий візит. Сьогодні відбудеться виїзне засідання РНБО, а також засідання Конгресу місцевих та регіональних влад,

– мовиться на його інстаграм-сторінці.

За результатами виїзного засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО. Він запланований на 17:30.



Президент прилетів до Харкова / Фото Офісу Президента

Робочий візит Зеленського на Харківщину та Херсонщину триватиме 2 дні.

"На Херсонщині Президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель", – розповіли в Офісі Президента.



У Харкові проведуть виїзне засідання РНБО / Фото Володимира Зеленського

У Харкові відреагували на заяву Зеленського про окупацію: дивіться відео