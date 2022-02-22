Жителі окупованих територій масово їдуть у Харків: волонтери просять про допомогу

Харківські волонтери 21 та 22 лютого відчули значне перенавантаження. Річ у тім, що протягом одної доби до міста захотіли переїхати вкрай багато жителів окупованих територій.

Також захотіли переїхати чи вже й переїхали багато людей, які живуть на лінії розмежування. Тому благодійна організація "Станція Харків" просить про допомогу.

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"Повертає в події 2014 – 2015 років"

У дописі акцентували, що переважно люди звертаються на гарячу лінію організації. Завжди прохання та запитання різні, проте стосуються одного й того ж.

Щойно телефонувала жінка, вони зі Станиці Луганської. У Харкові знайшли житло в оренду. Але немає подушок, постелі, ковдр, матраців і кухонного приладдя,

– розповіли в "Станція Харків".

Також додали, що це дзвінок миттю повертає в події 2014 – 2015 років. Що здебільшого запитують у волонтерів:

Як виїхати на підконтрольну Україні територію?

Куди звернутися за допомогою?

Чи працює пункт на вокзалі?

Чи є можливість швидко працевлаштуватися?

Де можна поселитися?

Яку допомогу просить організація

Волонтери наголосили, що наразі є потреба в багатьох буденних речах – навіть у продуктах харчування та засобах гігієни. Окрім цього, просять привозити речі для дітей: підгузки, маленькі іграшки, розмальовки та олівці. Також всі охочі можуть перерахувати допомогу на банківську карту "Станція Харків" – 5169 3305 2119 4404.

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Що цьому передувало

Президент Росії Володимир Путін заявив про "визнання" квазіреспублік бойовиків на Донбасі. Також у цей день, 21 лютого, він доручив ввести туди свої війська.

Весь цивілізований світ засудив такий крок. Світові лідери засудили порушення міжнародного права та територіальної цілісності України.

Натомість підтримали Кремль лише його "друзі" – Венесуела, Сирія, Нікарагуа та інші.



Весь цивілізований світ підтримав Україну / Інфографіка 24 каналу

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Збройні сили України готові протистояти будь-якій агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Читайте текст допису спільноти "Станція Харків":

Другий день на гарячу лінію телефонують люди, що живуть на лінії розмежування та на окупованій частині Донбасу.

Як виїхати на підконтрольну Україні територію? Куди звернутися за допомогою?

Чи працює пункт на вокзалі? Чи є можливість швидко працевлаштуватися? Де можна поселитися?

Прямо зараз телефонувала жінка, вони зі Станиці Луганської. В Харкові знайшли житло в оренду. Але немає подушок, постелі, ковдр, кухонного приладдя, матраців.

Цей дзвінок миттю повертає в події 14 – 15 років. Голос… Ми чули такі голоси тисячі раз. Розгублені, винні, перелякані, сором’язливі та нещасні. Дежавю...

Отже, друзі, що зараз потрібно:

Ковдри, подушки, постільна білизна, все для кухні, продукти харчування, засоби гігієни, підгузки та маленькі іграшки, розмальовки, олівці. Також можна перерахувати допомогу на нашу карту.

І так, разом ми – сила!