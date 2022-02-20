Відповідний указ з'явився на сайті так званого глави "ЛНР". У ньому мовиться про оголошення мобілізації населення.

Важливо Старших людей і дітей вивозять з Донбасу фактично силоміць, – Денісова

Крім незаконної та безпідставної конфіскації автомобілей та майна в жителів ОРДЛО, в так званому указі також мовиться про:

оголошення на території "ЛНР" загальної мобілізації чоловіків віком від 18 до 55 років;

заборону цим чоловікам виїжджати за межі ОРДЛО.



Указ ватажків бойовиків / Скриншот 24 каналу

"Евакуація" з ОРДЛО: головне

18 лютого бойовики в ОРДЛО заявили, що нібито Україна планує наступ. Через це ватажки начебто збираються евакуйовувати місцеве населення до Росії, у Ростовську область.

У Кремлі заявили, що президент Росії готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому". Через такі заяви в окупованому Донецьку люди панікують. Там запрацювала сирена "громадянської оборони".

За інформацією російських ЗМІ, в Донецьку біля будівлі так званого уряду бойовиків 18 лютого прогримів вибух.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав мешканців ОРДЛО не вірити бойовикам, бо Україна ніяких наступальних дій не планує.

Додамо, що першими з Донбасу вивезли дітей-сиріт. Міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначили, що так Росія може готувати провокацію.

Ватажки бойовиків оголосили евакуацію з ОРДЛО: дивіться відео