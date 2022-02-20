Відповідний указ з'явився на сайті так званого глави "ЛНР". У ньому мовиться про оголошення мобілізації населення.

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Крім незаконної та безпідставної конфіскації автомобілей та майна в жителів ОРДЛО, в так званому указі також мовиться про:

  • оголошення на території "ЛНР" загальної мобілізації чоловіків віком від 18 до 55 років;
  • заборону цим чоловікам виїжджати за межі ОРДЛО.

Указ ватажків бойовиків
Указ ватажків бойовиків / Скриншот 24 каналу

"Евакуація" з ОРДЛО: головне

  • 18 лютого бойовики в ОРДЛО заявили, що нібито Україна планує наступ. Через це ватажки начебто збираються евакуйовувати місцеве населення до Росії, у Ростовську область.
  • У Кремлі заявили, що президент Росії готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому". Через такі заяви в окупованому Донецьку люди панікують. Там запрацювала сирена "громадянської оборони".
  • За інформацією російських ЗМІ, в Донецьку біля будівлі так званого уряду бойовиків 18 лютого прогримів вибух.

Додамо, що першими з Донбасу вивезли дітей-сиріт. Міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначили, що так Росія може готувати провокацію.

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