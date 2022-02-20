Соответствующий указ появился на сайте так называемого главы "ЛНР". В нем говорится об объявлении мобилизации населения.

Важно Старших людей и детей вывозят с Донбасса фактически силой, – Денисова

Кроме незаконной и безосновательной конфискации автомобиля и имущества у жителей ОРДЛО, в так называемом указе также говорится о:

объявление на территории "ЛНР" всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет;

запрет этим мужчинам выезжать за пределы ОРДЛО.



Указ главарей боевиков / Скриншот 24 канала

"Эвакуация" из ОРДЛО: главное

18 февраля боевики в ОРДЛО заявили, что якобы Украина планирует наступление. Из-за этого главари якобы собираются эвакуировать местное население в Россию, в Ростовскую область.

В Кремле заявили, что президент России готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному". Из-за таких заявлений в оккупированном Донецке люди паникуют. Там заработала сирена "гражданской обороны".

По информации российских СМИ, в Донецке у здания так называемого правительства боевиков 18 февраля прогремел взрыв.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей ОРДЛО не верить боевикам, потому что Украина никаких наступательных действий не планирует.

Добавим, что первыми с Донбасса вывезли детей-сирот. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что так Россия может готовить провокацию.

Главари боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО: смотрите видео