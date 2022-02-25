ЗСУ зупинили противника й закріпились на рубежі Харків – Валуйки

На Слобожанщині захисники України продовжують відстоювати наші землі. Ведуть бої з окупантами біля Харкова та в напрямку російського міста Валуйки.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України 25 лютого. Оперативна інформація станом на 10:00.

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Ситуація на Харківщині

За інформацією Генштабу, у Харківській області в напрямку російських Валуйків підрозділи сил оборони продовжують бої. Противника вдалося зупинити та закріпитися по цьому рубежу.

Протистояння російській окупації відбувається також біля Києва, Броварів, Херсону, Мелітополя. Триває відбиття повітряних ударів противника.

Українські захисники втратили Конотоп. На Донеччині та Луганщині бійці стабільно тримають оборону.

Повітряні сили продовжують розвідувати ситуацію. По всій лінії зіткнення триває оборонна операція та ведуться бої проти окупантів.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!