Кінець "газового ярма" та обрання Епіфанія митрополитом: як змінилась Україна за 2018 рік

2018 рік був часом довгожданної перемоги – Україна втерла носа всім погрозам заморозити країну і обіграла шантажистів на газовому фронті. "Нафтогаз" через Стокгольмський арбітраж покарав "Газпром" і виграв для України понад 4 мільярди доларів.

Настанова Хвильового "Геть від Москви!" нарешті зачепила церковні справи. Українські православні отримали свою помісну церкву. Попри ці перемоги війна тривала, а в тилу голови піднімали проросійські сили.

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На Східному фронті і далі без змін. Війна тривала, впродовж 2018 року на Донбасі загинуло понад 100 українських воїнів. Ще приблизно 800 – поранили. Водночас українці доводили, що у ворога під ногами горітиме земля.

Смерть ватажка бойовиків Донецька Захарченка

Одного з головних сепаратистів Олександр Захарченко підірвали у барі "Сепар". Захарченко очолював терористичну "ДНР" й грозився йти на Київ. Але точкою призначення виявився не Київ, а місцеперебування Кобзона, співака-прихильника терористів й особистого друга Захарченка, який помер напередодні. Тоді жартували, що в пеклі народиться новий дует.

Бойовики одразу заявили, що за ліквідацією їхнього лідера стоїть Україна та іноземні держави. В СБУ ж оприлюднили плівки, які довели класичну історію про павуків у банці. Після смерті Захарченка окупована Донеччина перейшла в руки саме Пушиліну.

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Напад на Катерину Гандзюк

У 2018 році почастішали напади на активістів. Чим більше часу минало після Революції Гідності, тим більше спроб представників влади, місцевих олігархів, тітушок та ексрегіоналів взяти реванш. Людей прибирали з дороги грубою силою.



У 2018 році напали на Катерину Гандзюк / Фото Укрінформу

Гучний напад на Херсонщині – літр сірчаної кислоти прямо в обличчя. Напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Вона працювала у міськраді, боролась з корупцією, свавіллям місцевих поліцейських та чиновників, а також з проросійськими політсилами. В дівчини тоді виявили 30% опіків тіла. Спершу відкрили справу за хуліганство і тільки резонанс в суспільстві допоміг перекваліфікувати її на замах на вбивство.

Поліція рапортували про перемогу, що людина, яка напала на Гандзюк – Микола Новіков. Тільки це відверта брехня, у Новікова було залізне алібі. На момент нападу він був у зовсім іншому місці. Цілком ймовірно, справа затихла б, якби не реакція небайдужих. Вони вимагали дати відповідь на питання "Хто напав на Катю Гандзюк?"

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За декілька місяців Катерина Гандзюк померла в лікарні. В усій країні пройшли акції пам'яті. Тиск на так звану правоохоронну систему подіяв, 5 осіб затримали. Серед них: виконавці, замовники та посередники. Колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера підозрюють у організації злочину. Він у СІЗО поки без права на заставу. Суди у справі і далі тривають.

Напад на Сергія Стерненка

На Півдні було пекельно не лише в Херсоні. Одеса – не менш гарячий регіон. Там також нападали на активістів. Головна ціль – один з лідерів одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко. У ніч на 25 травня на Сергія Стерненка налетіли двоє чоловіків. Його били ножем, але активіст завдав удару у відповідь. Нападник Іван Кузнєцов помер на місці злочину, інший – втік.

На Стерненка нападали не вперше. Декількома тижнями раніше у нього стріляли, тоді нападника затримали, а Стерненко просив про охорону. Йому відмовили, причина нападів – очевидна. Під час Революції Гідності він був одним з тих, хто не дав сепаратистам перетворити Одесу на "русский мир".



Проти Стерненка виступали усі проросійські політики / Фото 24 каналу

Згодом боровся з наркоторгівлею та владою. В організації нападів він підозрює мера Одеси Геннадія Труханова. Справа швидко набувала політичного контексту.

Проти Стерненка повстали усі прокремлівські політики: ОПЗЖ, Шарій, Дубінський, колишні регіонали. Особливо стрімко справа розкручувалася, коли генпрокурором стала Ірина Венедіктова. Відверто проти Стерненка був і донедавна міністр внутрішніх справ Аваков.

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Зрештою Стерненка відправили на 7 років та 3 місяці в тюрму. Такий строк дали не за убивство Кузнєцова, це витягли справу ще 2015 року. Тоді Стерненка звинуватили у викраденні проросійського активіста, розбій, незаконне носіння зброї і крадіжку на суму 300 гривень.

У всій країні відбувалися масові заходи на підтримку активіста. Головний символ цих протестів побував навіть в студії "1+1". Під тиском суспільства Стерненка відпустили під домашній арешт, але справа триває.

Замах на Аркадія Бабченка

В Києві – замах на Аркадія Бабченка, російського журналіста, який емігрував в Україну і відзначався критикою Путіна та його кремлівських прибічників.

Декілька кульових біля під'їзду власного дому, журналіста Аркадія Бабченка знайшли мертвим. Наступного дня СБУ затримала організатора – Бориса Германа. Правоохоронні органи зібрали журналістів, аби розповісти деталі вбивства – "Аркадій, в студію".



СБУ повідомила, що Бабченка замовили з Росії / Фото Офісу Президента

Інсценізація вбивства Аркадія Бабченка – це спецоперація СБУ. Служба безпеки запевнила, що журналіста замовили з Росії. Германа через співпрацю зі слідством посадили на 4 з половиною роки. Він заявив, що замовником був В'ячеслав Пивоварник, він встиг втекти в Росію. Та цілком імовірно – і він проміжна ланка.

Сам Бабченко стверджував, що всі шляхи ведуть до Євгенія Пригожина, одного з найменш публічних персон – кухаря Путіна, який контролює приватні армії Кремля.

Згодом оприлюднили список 47 – саме стільки людей могли, за версією українських спецслужб стати жертвами російських замахів чи провокацій. Переважно це українські журналісти та громадські діячі.

Таємна відпустка Порошенка

Робота президента не проста, тим паче в час війни. Тому навіть голові держави передбачена відпустка. Але з відпочинку Порошенка підконтрольні політичним конкурентам ЗМІ роздмухали скандал. Різдво Петра Порошенка у 2018 році було без колядок та вертепів. Президент з сім'єю полетів на Мальдіви. Таємний візит, якби не журналісти "Схем", можливо, й залишився б непоміченим.

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На свою відпустку президент витратив не менше, ніж 500 тисяч доларів. І тут сума не так важлива, Петро Порошенко людина заможна і такий відпочинок собі дозволити може. Питання у моралі – "Чи має право Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України літати на відпочинок за кордон, коли в країні війна?"

Крім Порошенка в теплі краї з сім'єю вирвався і генпрокурор. Замість Мальдів, той з сім'єю обрав Сейшели. Юрій Луценко, врешті, заявив, що такі відпустки – то майже норма для українців. Втаємничені відпочинки найвищих чинів ще більше підкосили рейтинги влади.

Росія атакувала українські військові кораблі

Загострення між Україною та Росією відбулось наприкінці 2018 року. В листопаді військові країни агресора напали, атакували цього разу на морі. Російські кораблі таранили 2 українські катери та буксир. Вони йшли з Одеси до Маріуполя. В Керченській протоці військові країни агресора відкрили вогонь.

Загострення між Україною та Росією: дивіться відео

Трьох українських моряків під час обстрілу поранили, а судна захопили. Наслідки нападу не забарились. Петро Порошенко своїм указом запровадив воєнний стан по всій території України. Переконували, що повідомляли російську сторону про те, що катери будуть йти водами, які після окупації привласнила собі Росія. В Кремлі заявили про навмисні провокації.

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Журналісти з Bellingcat встановили, що обстріли відбувались і з порушенням міжнародних домовленостей. Під час тарану постраждали і російські судна. Цілком можливо, перебили свої своїх. Українських військових в Росії засудили. Але у вересні 2019 полонених вдалось обміняти. Це вже сталось за президентства Володимира Зеленського.

Повернула Росія і катери. Щоправда, перед тим розграбувавши все, що тільки можна. Вкрали не тільки зброю, але й розетки, плафони та унітази.

Україна нарешті отримала свого митрополита

Верховна Рада проголосувала і поставила всі крапки над і – не може філіал патріарха Кирила РПЦ називатись Українською православною церквою. Навіть попри додавання в дужках "московського патріархату". Тому УПЦ МП перейменували в Російську православну церкву в Україні. А в 2018 році була ще важливіша новина для християн країни.

Філарет очолював українську православну церкву 23 роки. Тоді вона отримала нового предстоятеля. У 2018 році Епіфаній став митрополитом Київським та всієї України. Це сталось на об'єднавчому соборі в Софії Київській.



Епіфаній став митрополитом Київським / Фото Укрінформу

Так Україна нарешті отримала і свого митрополита, і повернула собі структуру повноцінної локальної церкви, вже не підпорядкованої Москві, а безпосередньо Константинопольському архієрею. Епіфаній раніше активно допомагав українським солдатам, мав титул митрополита Переяславського і Білоцерківського та був секретарем Філарета.

На момент інтронізації йому було лише 39. Епіфаній попри те, що достатньо консервативна фігура, все ж доволі прогресивний. Він полюбляє класичну музику, але й деяких сучасних виконавців теж слухає. Врешті, він навіть дивився серіал "Молодий папа" Паоло Соррентіно.

Що відомо про Епіфанія: дивіться відео

Епіфаній – компромісна фігура для одержання Томоса. Після втрати влади Філарет пішов на конфлікт з Українською православною церквою і навіть виступав проти Томосу. Коментарі Філарета залишаться лише його приватною думкою. Наступного року Україна отримає такий бажаний Томос.

Україна отримала перші зразки зброї від США

У березні 2018 року Володимир Путін зібрав Федеральні збори. Все для того, щоб похвалитись міццю армії. Вихваляння було таким собі, президент просто показав мальовані ракети. А от від справжніх у росіян запалало.

У 2018 році Україна отримала перші зразки зброї від США, мовилося про самонавідні ракети Javelin зокрема. Ракети летять на відстань до 2 з половиною кілометрів. І завдяки самонаведенню потрапляють в ціль з 90 відсотковою ймовірністю. Щоправда, у бойових умовах результат дещо погіршується.

Україна в США закупила 37 установок Javelin та понад 200 ракет. Приблизно стільки бронетехніки не стане у разі атаки. Заплатила Україна за це озброєння Сполученим Штатам приблизно 60 мільйонів доларів.

Отруєння Скрипалів

У 2006 році у Великій Британії отруїли колишнього офіцера Федеральної служби безпеки і КДБ Олександра Литвиненка. Противнику путінського режиму підлили у чай полоній. За 12 років історія з російськими кілерами за кордоном повторилась.



Сергія Скрипаля та його доньку знайшли непритомними / Фото AFP

Колишнього працівника російської розвідки, який співпрацював з Мі-6 Сергія Скрипаля та його доньку знайшли непритомними на лавці в британському містечку Солсбері. На дверну ручку їхнього будинку нанесли отруту "Новачок". Прем'єр-міністерка Великої Британії 2016 – 2019 років Тереза Мей зазначила, що немає іншого висновку, крім того, що Росія стоїть за отруєнням.

Справа напрочуд резонансна, але вона просто не може не викликати сміх. Підозрюваними в отруєнні є Боширов і Петров. Кремлівським пропагандистам вони пояснили, що поїхали у Солсбері через "знаменитий собор".



Підозрюваними в отруєнні є Боширов і Петров / Фото RT

У байку про Солсберійський собор не вірять навіть в них на батьківщині, з неї просто сміються. На відміну від Олександра Литвиненка, Сергій Скрипаль та його донька вижили. Євросоюз на Росію наклав санкції.

Світоліна – найсильніша тенісистка світу

Одеситка поки без найпрестижніших трофеїв турніру Великого шлему, але перемог дрібніших у турі вистачає. Тенісистка стабільно в десятці – Еліна Світоліна найкраща серед найкращих. Вона перемогла на підсумковому турнірі.

В Сінгапурі були останні масштабні змагання року, 8 найсильніших тенісисток. Визначали найкращу в підсумковому турнірі. Еліна Світоліна перемогла у всіх матчах. Зокрема й у фіналі, у трьох сетах вона здолала американку Слоун Стівенс. Підсумковий турнір вважають найпрестижнішим після 4 кубків турніру Великого шлему.

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Еліна Світоліна здобула не тільки престижний кубок, але й понад 2 мільйони доларів призових турніру. Це поки найвище досягнення тенісистки України.

KAZKA записала головний хіт року

У 2018 році Україна розділилась на тих, хто співав "знов" і тих хто співав "стоп". Гурт KAZKA випустив головний хіт року – "Плакала". Раніше нікому невідома група KAZKA записала головний хіт року. Пісня про сильних жінок, які іноді можуть дати поплакати і одразу ж розцвісти мов фіалка. Хіту одразу дали чимало інтерпретацій.

З KAZKA вчили українську мову і співали в усьому світі. Натомість кліп зібрав уже приблизно 400 мільйонів переглядів. Правильно – "стоп" – поплакала і стоп, фіалка розцвіла.

Зеленський пообіцяв піти у президенти

Кожен рік більшість українців проводжають рік наливаючи в бокали шампанське, накладаючи в тарілки олів'є і дивлячись телевізор. Водночас хочуть послухати привітання президента та побачити щось на кшталт Кучми з внуком і собакою.

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Звісно, на таке видовище важко було очікувати. Та все ж, що скаже Порошенко – цікаво усім. Проте замість Порошенка з Новим Роком українців привітав шоумен Володимир Зеленський. Так, це на каналі "1+1" олігарха Ігоря Коломойського, в якого з президентом у 2018 році – незавершений конфлікт.

І ні – це не розіграш: "Дорогі українці я вам дещо пообіцяю. Я йду в президенти в України. Обіцяю і виконую. Я йду в президенти України". Володимир Зеленський дотримається цієї обіцянки. Він став головним конкурентом Петру Порошенку на президентських виборах.

Але це вже було у 2019 році. Тоді ж вся країна дізналася про нове слово – монобільшість, а православна церква отримала Томос.