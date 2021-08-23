Конец "газового ига" и избрание Епифания митрополитом: как изменилась Украина за 2018 год

2018 год был временем долгожданной победы – Украина утерла нос всем угрозам заморозить страну и обыграла шантажистов на газовом фронте. "Нафтогаз" через Стокгольмский арбитраж наказал "Газпром" и выиграл для Украины более 4 миллиардов долларов.

Наставление Хвылевого "Геть від Москви!" наконец задело церковные дела. Украинские православные получили свою поместную церковь. Несмотря на эти победы война продолжалась, а в тылу головы поднимали пророссийские силы.

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На Восточном фронте и дальше без изменений. Война продолжалась, в течение 2018 года на Донбассе погибли более 100 украинских воинов. Еще примерно 800 – ранили. В то же время украинцы доказывали, что у врага под ногами будет гореть земля.

Смерть главаря боевиков Донецка Захарченко

Одного из главных сепаратистов Александра Захарченко подорвали в баре "Сепар". Захарченко возглавлял террористическую "ДНР" и грозился идти на Киев. Но точкой назначения оказался не Киев, а местонахождение Кобзона, певца-любителя террористов и личного друга Захарченко, который умер накануне. Тогда шутили, что в аду родится новый дуэт.

Боевики сразу заявили, что за ликвидацией их лидера стоит Украина и иностранные государства. В СБУ же обнародовали пленки, которые доказали классическую историю о пауках в банке. После смерти Захарченко оккупированная Донецкая область перешла в руки именно Пушилину.

Полный выпуск программы "Украина 30" за 2018 год: смотрите видео

Нападение на Екатерину Гандзюк

В 2018 году участились нападения на активистов. Чем больше времени проходило после Революции Достоинства, тем больше было попыток представителей власти, местных олигархов, титушок и экс-регионалов взять реванш. Людей убирали с дороги грубой силой.



В 2018 году напали на Екатерину Гандзюк / Фото Укринформ

Громкое нападение на Херсонщине – литр серной кислоты прямо в лицо. Напали на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Она работала в горсовете, боролась с коррупцией, произволом местных полицейских и чиновников, а также с пророссийскими политсилами. У девушки тогда обнаружили 30% ожогов тела. Сначала открыли дело за хулиганство и только резонанс в обществе помог переквалифицировать его на покушение на убийство.

Полиция рапортовали о победе, что человек, который напал на Гандзюк – Николай Новиков. Только это откровенная ложь, у Новикова было железное алиби. На момент нападения он был в совершенно другом месте. Вполне вероятно, что дело заглохло бы, если бы не реакция неравнодушных. Они требовали дать ответ на вопрос "Кто напал на Катю Гандзюк?"

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За несколько месяцев Екатерина Гандзюк умерла в больнице. Во всей стране прошли акции памяти. Давление на так называемую правоохранительную систему подействовало, 5 человек задержали. Среди них: исполнители, заказчики и посредники. Бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера подозревают в организации преступления. Он в СИЗО пока без права на залог. Суды по делу и дальше продолжаются.

Нападение на Сергея Стерненко

На Юге было адски не только в Херсоне. Одесса – не менее горячий регион. Там также нападали на активистов. Главная цель – один из лидеров одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко. В ночь на 25 мая на Сергея Стерненко напали двое мужчин. Его били ножом, но активист нанес ответный удар. Нападающий Иван Кузнецов умер на месте преступления, второй – сбежал.

На Стерненко нападали не впервые. Несколькими неделями ранее в него стреляли, тогда нападающего задержали, а Стерненко просил об охране. Ему отказали, причина нападений – очевидна. Во время Революции Достоинства он был одним из тех, кто не дал сепаратистам превратить Одессу в "русский мир".



Против Стерненко выступали все пророссийские политики / Фото 24 канала

Впоследствии боролся с наркоторговлей и властью. В организации нападений он подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова. Дело быстро приобретало политический контекст.

Против Стерненко восстали все прокремлевские политики: ОПЗЖ, Шарий, Дубинский, бывшие регионалы. Особенно стремительно дело раскручивалось, когда генпрокурором стала Ирина Венедиктова. Откровенно против Стерненко был и до недавнего времени министр внутренних дел Аваков.

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В конце концов Стерненко отправили на 7 лет и 3 месяца в тюрьму. Такой срок дали не за убийство Кузнецова, это вытащили дело еще 2015 года. Тогда Стерненко обвинили в похищении пророссийского активиста, разбой, незаконное ношение оружия и кражу на сумму 300 гривен.

По всей стране проходили массовые мероприятия в поддержку активиста. Главный символ этих протестов побывал даже в студии "1+1". Под давлением общества Стерненко отпустили под домашний арест, но дело продолжается.

Покушение на Аркадия Бабченко

В Киеве – покушение на Аркадия Бабченко, российского журналиста, который эмигрировал в Украину и отметился критикой Путина и его кремлевских сторонников.

Несколько пулевых возле подъезда собственного дома, журналиста Аркадия Бабченко нашли мертвым. На следующий день СБУ задержала организатора – Бориса Германа. Правоохранительные органы собрали журналистов, чтобы рассказать детали убийства – "Аркадий, в студию".



СБУ сообщила, что Бабченко заказали из России / Фото Офиса Президента

Инсценировка убийства Аркадия Бабченко – это спецоперация СБУ. Служба безопасности заверила, что журналиста заказали из России. Германа из-за сотрудничества со следствием посадили на 4 с половиной года. Он заявил, что заказчиком был Вячеслав Пивоварник, он успел сбежать в Россию. И вполне вероятно – и он промежуточное звено.

Сам Бабченко утверждал, что все пути ведут к Евгению Пригожину, одного из самых непубличных персон – повара Путина, который контролирует частные армии Кремля.

Впоследствии обнародовали список 47 – именно столько людей могли, по версии украинских спецслужб стать жертвами российских покушений или провокаций. Преимущественно это украинские журналисты и общественные деятели.

Тайный отпуск Порошенко

Работа президента не простая, тем более во время войны. Поэтому даже главе государства предусмотрен отпуск. Но с отдыха Порошенко подконтрольные политическим конкурентам СМИ раздули скандал. Рождество Петра Порошенко в 2018 году было без колядок и вертепов. Президент с семьей улетел на Мальдивы. Тайный визит, если бы не журналисты "Схем", возможно, и остался бы незамеченным.

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На свой отпуск президент потратил не менее 500 тысяч долларов. В этом случае сумма не так важна, Петр Порошенко человек состоятельный и такой отдых себе позволить может. Вопрос в морали – "Имеет ли право Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины летать на отдых за границу, когда в стране война?"

Кроме Порошенко в теплые края с семьей вырвался и генпрокурор. Вместо Мальдив, он с семьей выбрал Сейшелы. Юрий Луценко, наконец, заявил, что такие отпуска – это почти норма для украинцев. Тайные отдыхи высоких чинов еще больше подкосили рейтинги власти.

Россия атаковала украинские военные корабли

Обострение между Украиной и Россией состоялось в конце 2018 года. В ноябре военные страны агрессора напали, атаковали этот раз на море. Российские корабли таранили 2 украинских катера и буксир. Они шли из Одессы в Мариуполь. В Керченском проливе военные страны агрессора открыли огонь.

Обострение между Украиной и Россией: смотрите видео

Трех украинских моряков во время обстрела было ранено, а суда захватили. Последствия нападения не замедлили. Петр Порошенко своим указом ввел военное положение на всей территории Украины. Убеждали, что сообщали российской стороне о том, что катера будут идти водами, которые после оккупации присвоила себе Россия. В Кремле заявили об умышленных провокациях.

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Журналисты Bellingcat установили, что обстрелы происходили и с нарушением международных договоренностей. Во время тарана пострадали и российские суда. Вполне возможно, перебили свои своих. Украинских военных в России осудили. Но в сентябре 2019 года пленных удалось обменять. Это уже произошло при президентстве Владимира Зеленского.

Вернула Россия и катера. Правда, перед тем разграбив все, что только можно. Украли не только оружие, но и розетки, плафоны и унитазы.

Украина наконец получила своего митрополита

Верховная Рада проголосовала и поставила все точки над и – не может филиал патриарха Кирилла РПЦ называться Украинской православной церковью. Даже несмотря на добавление в скобках "Московского патриархата". Поэтому УПЦ МП переименовали в Российскую православную церковь в Украине. А в 2018 году была еще более важная новость для христиан страны.

Филарет возглавлял украинскую православную церковь 23 года. Тогда она получила нового предстоятеля. В 2018 году Епифаний стал митрополитом Киевским и всей Украины. Это произошло на объединительном соборе в Софии Киевской.



Епифаний стал митрополитом Киевским / Фото Укринформ

Украина наконец получила и своего митрополита, и вернула себе структуру полноценной локальной церкви, уже не подчиненной Москве, а непосредственно Константинопольскому архиерею. Епифаний по прежнему активно помогал украинским солдатам, имел титул митрополита Переяславского и Белоцерковского и был секретарем Филарета.

На момент интронизации ему было всего 39 лет. Епифаний несмотря на то, что он достаточно консервативная фигура, все же довольно прогрессивный. Он любит классическую музыку, но и некоторых современных исполнителей тоже слушает. Наконец, он даже смотрел сериал "Молодой папа" Паоло Соррентино.

Что известно о Епифании: смотрите видео

Епифаний – компромиссная фигура для получения Томоса. После потери власти Филарет пошел на конфликт с Украинской православной церковью и даже выступал против Томоса. Комментарии Филарета останутся только его частным мнением. В следующем году Украина получит столь желанный Томос.

Украина получила первые образцы оружия от США

В марте 2018 года Владимир Путин собрал Федеральное собрание. Все для того, чтобы похвастаться мощью армии. Восхваление было так себе, президент просто показал рисованные ракеты. А вот от настоящих у россиян загорелось.

В 2018 году Украина получила первые образцы оружия от США, говорилось о самонаводящихся ракетах Javelin частности. Ракеты летят на расстояние до 2 с половиной километров. И благодаря самонаведению попадают в цель с 90 процентной вероятностью. Правда, в боевых условиях результат несколько ухудшается.

Украина в США закупила 37 установок Javelin и более 200 ракет. Примерно столько бронетехники не хватит в случае атаки. Заплатила Украина за это вооружение Соединенным Штатам примерно 60 миллионов долларов.

Отравление Скрипалей

В 2006 году в Великобритании отравили бывшего офицера Федеральной службы безопасности и КГБ Александра Литвиненко. Противнику путинского режима подлили в чай полоний. За 12 лет история с российскими киллерами за рубежом повторилась.



Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания / Фото AFP

Бывшего сотрудника российской разведки, который сотрудничал с Ми-6 Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания на скамейке в британском городке Солсбери. На дверную ручку их дома нанесли яд "Новичок". Премьер-министер Великобритании 2016 – 2019 годов Тереза Мэй отметила, что нет иного вывода, кроме того, что Россия стоит за отравлением.

Дело удивительно резонансное, но оно просто не может не вызывать смех. Подозреваемыми в отравлении являются Боширов и Петров. Кремлевским пропагандистам они объяснили, что поехали в Солсбери из-за "знаменитого собора".



Подозреваемыми в отравлении являются Боширов и Петров / Фото RT

В басню о Солсберийском соборе не верят даже у них на родине, над ней просто смеются. В отличие от Александра Литвиненко, Сергей Скрипаль и его дочь выжили. Евросоюз на Россию наложил санкции.

Свитолина – сильнейшая теннисистка мира

Одесситка пока без самых престижных трофеев турнира Большого шлема, но мелких побед в туре хватает. Теннисистка стабильно в десятке – Элина Свитолина лучшая среди лучших. Она победила на итоговом турнире.

В Сингапуре были последние масштабные соревнования года, 8 сильнейших теннисисток. Определяли лучшую в итоговом турнире. Элина Свитолина победила во всех матчах. В том числе и в финале, в трех сетах она одолела американку Слоун Стивенс. Итоговый турнир считают самым престижным после 4 кубков турнира Большого шлема.

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Элина Свитолина получила не только престижный кубок, но и более 2 миллионов долларов призовых турнира. Это пока наивысшее достижение теннисистки Украины.

KAZKA записала главный хит года

В 2018 году Украина разделилась на тех, кто пел "знов" и тех, кто пел "стоп". Группа KAZKA выпустил главный хит года – "Плакала". Ранее никому неизвестная группа KAZKA записала главный хит года. Песня о сильных женщинах, которые иногда могут поплакать и сразу же расцвести как фиалка. Хиту сразу дали немало интерпретаций.

С KAZKA учили украинский язык и пели во всем мире. Клип собрал уже примерно 400 миллионов просмотров. Правильно – "стоп" – поплакала и стоп, фиалка расцвела.

Зеленский пообещал уйти в президенты

Каждый год большинство украинцев провожают год наливая в бокалы шампанское, накладывая в тарелки оливье и смотря телевизор. В то же время хотят послушать поздравление президента и увидеть что-то вроде Кучмы с внуком и собакой.

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Конечно, такого зрелища трудно было ожидать. И все же, что скажет Порошенко – интересно всем. Однако вместо Порошенко с Новым Годом украинцев поздравил шоумен Владимир Зеленский. Да, это на канале "1+1" олигарха Игоря Коломойского, у которого с президентом в 2018 году – незавершенный конфликт.

И нет – это не розыгрыш: "Дорогие украинцы я вам кое-что пообещаю. Я иду в президенты Украины. Обещаю и выполняю. Я иду в президенты Украины". Владимир Зеленский придержится своего обещания. Он стал главным конкурентом Петра Порошенко на президентских выборах.

Но это уже было в 2019 году. Тогда же вся страна узнала о новом слове – монобольшинство, а православная церковь получила Томос.