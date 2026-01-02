Укр Рус
2 січня, 22:24
2

"Мені вже доповіли": мережа вибухнула мемами на призначення Буданова главою ОП

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Українці активно створюють меми на призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента.
  • В мережі обігрують його фірмовий вираз обличчя та минуле як розвідника.

Українці активно відгукнулися мемами на призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента. Зеленський назвав прізвище нового глави ОП 2 січня.

24 Канал зібрав найкращі меми цього дня.

Які є меми про призначення Буданова керівником Офісу президента?

Новина про рішення Зеленського щодо нового глави ОП викликала фурор у соцмережах. Адже Кирила Буданова дуже люблять і завжди продукують меми з ним, а тепер і поготів.

В мемах обігрували фірмовий вираз обличчя Буданова та його минуле як розвідника.

Переглянути в Threads
Переглянути в Threads

Багато хто каже, що просто не встигає за колишнім керівником ГУР, бо той за два дні встиг купу всього, доки дехто думав, як доїсти салати і чи міняти наволочку.

Одним з найкращих мемів є тонкий пост, замаскований під обурення кадровим рішенням Зеленського. Допис відсилає до операцій ГУР в анексованому Криму, в яких особисто брав участь молодий Буданов.

На окрему згадку заслужило "воскресіння" Дениса Капустіна. 1 січня в ГУР заявили, що Росія не змогла вбити командира РДК, тож він живий.

Переглянути в Threads

Є припущення, що на новій посаді Буданов покаже Пригожина, вб'є Кадирова та воскресить Бандеру. А ще знає всі жарти Зеленського наперед. Але слід почекати, тоді всі все побачать.

В інтернеті припустили, що робитиме Буданов в ОП: дивіться мем

Переглянути в Threads

Також багато уваги приділили ситуації з критикою ОП у телеграм-каналах. Користувачі підкреслюють, що жартувати про керівника ОП небезпечно.

Майбутнє Андрія Єрмака в мережі побачили так:

А ще постібалися над заголовками в стилі "Буданова призначили на місце Єрмака".


Соцмережі жартують над кар'єрою Єрмака / Скриншот 24 Каналу

Додамо, що 30 грудня "Дзеркало тижня" писало, ніби Зеленський призначить новим головою ОП людину Єрмака – Владислава Власюка. Тож призначення Буданова символізує повне очищення владної вертикалі від впливу Єрмака.