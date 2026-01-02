"Мені вже доповіли": мережа вибухнула мемами на призначення Буданова главою ОП

Українці активно відгукнулися мемами на призначення Кирила Буданова очільником Офісу президента. Зеленський назвав прізвище нового глави ОП 2 січня.

24 Канал зібрав найкращі меми цього дня.

Які є меми про призначення Буданова керівником Офісу президента?

Новина про рішення Зеленського щодо нового глави ОП викликала фурор у соцмережах. Адже Кирила Буданова дуже люблять і завжди продукують меми з ним, а тепер і поготів.

В мемах обігрували фірмовий вираз обличчя Буданова та його минуле як розвідника.

Багато хто каже, що просто не встигає за колишнім керівником ГУР, бо той за два дні встиг купу всього, доки дехто думав, як доїсти салати і чи міняти наволочку.

Одним з найкращих мемів є тонкий пост, замаскований під обурення кадровим рішенням Зеленського. Допис відсилає до операцій ГУР в анексованому Криму, в яких особисто брав участь молодий Буданов.

На окрему згадку заслужило "воскресіння" Дениса Капустіна. 1 січня в ГУР заявили, що Росія не змогла вбити командира РДК, тож він живий.

Є припущення, що на новій посаді Буданов покаже Пригожина, вб'є Кадирова та воскресить Бандеру. А ще знає всі жарти Зеленського наперед. Але слід почекати, тоді всі все побачать.

В інтернеті припустили, що робитиме Буданов в ОП: дивіться мем

Також багато уваги приділили ситуації з критикою ОП у телеграм-каналах. Користувачі підкреслюють, що жартувати про керівника ОП небезпечно.

Майбутнє Андрія Єрмака в мережі побачили так:

А ще постібалися над заголовками в стилі "Буданова призначили на місце Єрмака".



Соцмережі жартують над кар'єрою Єрмака / Скриншот 24 Каналу

Додамо, що 30 грудня "Дзеркало тижня" писало, ніби Зеленський призначить новим головою ОП людину Єрмака – Владислава Власюка. Тож призначення Буданова символізує повне очищення владної вертикалі від впливу Єрмака.