Політолог пояснив, чому Зеленський обрав керівником Офісу Президента саме Буданова

Володимир Зеленський оголосив, що новим керівником Офісу Президента України стане начальник ГУР МО Кирило Буданов. Зараз на нього покладається багато важливих функцій, які юридично виходять за межі обов’язків цієї посади.

Політолог Валентин Гладких озвучив 24 Каналу думку, що тому на цю посаду вирішили призначити людину з великою політичною, репутаційною вагою, яка має відповідний досвід роботи. Це продиктовано конкретними обставинами.

Чому Зеленський пішов таким шляхом?

Валентин Гладких зазначив, що юридично повноваження керівника Офісу Президента України залишаються такими ж. Однак вони змінюються де-факто. Тому Буданова обрали з огляду на той обсяг роботи, статус людей, з яким доводиться працювати главі ОПУ.

Людина має бути доволі знаковою, мати політичну вагу. Тобто простим клерком, навіть високопосадовцем, не обійдеться. Мабуть, Зеленський вирішив призначити людину з досить великою політичною, репутаційною вагою, яка має досвід роботи. Видається, що нинішні посади керівника Офісу президента дедалі більше зсуваються у бік віцепрезидента,

– припустив він.

Офіс Президента – це інституція, яка допомагає українському лідеру реалізовувати його конституційні повноваження. Відповідно його керівник – це лише високопосадовець, який допомагає або забезпечує функціонування цієї структури.

Але в нинішніх умовах, коли ОПУ та президенту доводиться виконувати дуже багато різноманітних функцій, які обумовлені необхідністю чинити опір російській агресії, ми бачимо, як де-факто змінюється функціонал людини на цій посаді. Тому, мабуть, Зеленський пішов таким шляхом,

– сказав політолог.

