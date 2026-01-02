Политолог объяснил, почему Зеленский выбрал руководителем Офиса Президента именно Буданова

Владимир Зеленский объявил, что новым руководителем Офиса Президента Украины станет начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Сейчас на него возлагается много важных функций, которые юридически выходят за пределы обязанностей этой должности.

Политолог Валентин Гладких озвучил 24 Каналу мнение, что поэтому на эту должность решили назначить человека с большим политическим, репутационным весом, который имеет соответствующий опыт работы. Это продиктовано конкретными обстоятельствами.

Почему Зеленский пошел таким путем?

Валентин Гладких отметил, что юридически полномочия руководителя Офиса Президента Украины остаются такими же. Однако они меняются де-факто. Поэтому Буданова выбрали, учитывая тот объем работы, статус людей, с которым приходится работать главе ОПУ.

Человек должен быть довольно знаковым, иметь политический вес. То есть простым клерком, даже высокопоставленным, не обойдется. Видимо, Зеленский решил назначить человека с достаточно большим политическим, репутационным весом, который имеет опыт работы. Кажется, что нынешние должности руководителя Офиса президента все больше сдвигаются в сторону вице-президента,

– предположил он.

Офис Президента – это институт, который помогает украинскому лидеру реализовывать его конституционные полномочия. Соответственно его руководитель – это лишь чиновник, который помогает или обеспечивает функционирование этой структуры.

Но в нынешних условиях, когда ОПУ и президенту приходится выполнять очень много различных функций, которые обусловлены необходимостью сопротивляться российской агрессии, мы видим, как де-факто меняется функционал человека на этой должности. Поэтому, видимо, Зеленский пошел таким путем,

– сказал политолог.

Что известно о назначении Буданова?