Я був міською дитиною, – Буданов поділився, де він народився та провів своє дитинство
- Кирило Буданов народився та виріс у Києві, на лівому березі.
- Він мешкав у Дніпровському та Дарницькому районах, спочатку між станціями метро Дарниця та Чернігівська.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов поділився інформацією щодо того, де саме він народився та виріс. Як виявилося, генерал з'явився на світ у столиці України – у Києві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова в інтерв'ю для ютуб-каналу Раміни Есхакзай.
Де народився та виріс Кирило Буданов?
Очільник Головного управління розвідки розповів, що він був абсолютно міською дитиною, бо народився та виріс у Києві.
Я народився в Києві, лівий берег – все добре,
– сказав Кирило Буданов.
Генерал зазначив, що спочатку він мешкав у Дніпровському районі, а потім у Дарницькому. Найперша адреса, за якою жив глава української розвідки, була розташована між станціями метро Дарниця та Чернігівська.
До слова, Кирило Буданов також розповідав, що до військової справи його тягнуло ще з дитинства. Серед пращурів генерала також було багато людей, пов'язаних з армією та військовою розвідкою, зокрема в часи Другої світової війни.
За словами генерала, у найближчому родинному колі кадрових розвідників до нього, ймовірно, не було. Проте серед дальніх родичів були й ті, хто професійно займався цією справою.