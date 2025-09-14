Атаки дронів знову зазнала вночі 14 вересня Ленінградська область Росії. Схоже, та була спрямована на стратегічні об'єкти нафтопереробної промисловості.

У соцмережах припускають, що БпЛА вразили Кіриський нафтопереробний завод (НПЗ). 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку БпЛА на Ленінградську область 14 вересня?

Один із крупних НПЗ у Росії – Кіриський зі структури "Сургутнафтогазу" – зазнав удару БпЛА вночі 14 вересня. Щонайменше, так стверджують у мережі осінтери. Цей інцидент став продовженням серії ударів по російській енергетичній інфраструктурі, які активізувалися з початку осені 2025 року.

Жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць повідомляли про гучні вибухи та спалахи вогню орієнтовно о 02:30 за місцевим часом. Відео свідків із доказами влучань та вибухів вже опубліковані у мережі.

