Уночі БпЛА могли уразити Кіриський НПЗ на півночі Росії
- Уночі 14 вересня дрони атакували, схоже, Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області, спричинивши вибухи та пожежу.
- Кіриський НПЗ є важливим об'єктом нафтової інфраструктури Росії, що переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти щорічно.
Атаки дронів знову зазнала вночі 14 вересня Ленінградська область Росії. Схоже, та була спрямована на стратегічні об'єкти нафтопереробної промисловості.
У соцмережах припускають, що БпЛА вразили Кіриський нафтопереробний завод (НПЗ). 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що відомо про атаку БпЛА на Ленінградську область 14 вересня?
Один із крупних НПЗ у Росії – Кіриський зі структури "Сургутнафтогазу" – зазнав удару БпЛА вночі 14 вересня. Щонайменше, так стверджують у мережі осінтери. Цей інцидент став продовженням серії ударів по російській енергетичній інфраструктурі, які активізувалися з початку осені 2025 року.
Жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць повідомляли про гучні вибухи та спалахи вогню орієнтовно о 02:30 за місцевим часом. Відео свідків із доказами влучань та вибухів вже опубліковані у мережі.
Вибухи на Кіриському НПЗ: дивіться відео очевидців
Пожежа на НПЗ у Ленінградській області: дивіться відео свідків
Де розташований Кіриський НПЗ: показуємо на карті
Що цікаво знати про Кіриський НПЗ у Росії?
- Кіриський НПЗ переробляє приблизно 20 мільйонів тонн нафти щорічно (це багато), забезпечуючи паливом значну частину північно-західного регіону Росії. Це найбільший нафтоперегінний завод Росії за кількістю виробленого палива.
- Весною 2025 року Кіриський НПЗ уже був мішенню для дронів. Усі ці удари мають на меті підірвати економіку агресора, адже нафтопереробка – ключове джерело доходів Росії для фінансування війни.