Ночью БпЛА могли поразить Киришский НПЗ на севере России
- Ночью 14 сентября дроны атаковали, похоже, Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, вызвав взрывы и пожар.
- Киришский НПЗ является важным объектом нефтяной инфраструктуры России, перерабатывающий около 20 миллионов тонн нефти ежегодно.
Атаке дронов снова подверглась ночью 14 сентября Ленинградская область России. Похоже, та была направлена на стратегические объекты нефтеперерабатывающей промышленности.
В соцсетях предполагают, что БпЛА поразили Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно об атаке БпЛА на Ленинградскую область 14 сентября?
Один из крупных НПЗ в России – Киришский из структуры "Сургутнефтегаза" – подвергся удару БПЛА ночью 14 сентября. По меньшей мере, так утверждают в сети осинтеры. Этот инцидент стал продолжением серии ударов по российской энергетической инфраструктуре, которые активизировались с начала осени 2025 года.
Жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей сообщали о громких взрывах и вспышках огня примерно в 02:30 по местному времени. Видео свидетелей с доказательствами попаданий и взрывов уже опубликованы в сети.
Взрывы на Киришском НПЗ: смотрите видео очевидцев
Пожар на НПЗ в Ленинградской области: смотрите видео свидетелей
Где расположен Киришский НПЗ: показываем на карте
Что интересно знать о Киришском НПЗ в России?
- Киришский НПЗ перерабатывает примерно 20 миллионов тонн нефти ежегодно (это много), обеспечивая топливом значительную часть северо-западного региона России. Это крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству производимого топлива.
- Весной 2025 года Киришский НПЗ уже был мишенью для дронов. Все эти удары имеют целью подорвать экономику агрессора, ведь нефтепереработка – ключевой источник доходов России для финансирования войны.