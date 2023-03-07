Лукашенко нарощує своє зовнішнє позиціювання: чим Китаю цікава Білорусь

Алєксандр Лукашенко відвідав Китай з офіційним візитом. Та самопроголошеного президента Білорусі з главою КНР Сі Цзіньпінем пов’язує економічна складова.

Про це в коментарі 24 Каналу сказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, в Білорусі є проєкт "Великий камінь", який розвивався з 2011 року, але нині заморожений. Раніше політолог зі США Раміс Юнус заявив, що Лукашенко хотів домовитися з Сі Цзіньпінем, аби Китай захистив його від Росії.

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"Багато квадратних кілометрів виділили, будують ціле містечко типу такої Кремнієвої долини як у Каліфорнії в США. Китай вливав туди гроші", – розказав він.

Клочок зазначив, що загальна кількість китайських інвестицій туди не відома, але їх оцінюють приблизно у 25 мільярдів доларів за 10 років. На його думку, це невелика цифра, але для Білорусі – це немало.

"Це свідчить про те, що за часів Сі Цзіньпіня. Адже Лукашенко з ним знайомий ще з 2011 року, до того часу, як він очолив Китай", – розповів політичний експерт.

Китайські інтереси в Білорусі

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що Китай зацікавлений у тому, щоби нарощувати інвестиції в Білорусь.

Вони підписали договорів на 3,5 мільярди доларів на це рік. Я думаю, вони відновлять ці проєкти інвестиційні. Туди буде заходити й виробництво, й інші. До того ж ще історії із Великим шовковим шляхом,

– заявив він.

На його думку, це нібито не стосується Білорусі. Однак в умовах дуже потужної санкційної політики, яка може бути застосована проти Китаю, якщо він зблизиться з Росією, ці санкції можуть суттєво нашкодити китайській економіці.

Валерій Клочок переконаний, що для Китаю дуже важливі ринки збуту.

"Для того, щоби всього-на-всього не загнутися, адже соціальна нерівність в Китаї колосальна", – зазначив він.

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Інтереси Лукашенка

Клочок упевнений, що для глави КНР Сі Цзіньпіня Алєксандр Лукашенко цікавий. При цьому, білоруський диктатор також має інтерес до зовнішнього вектора та зовнішнього позиціювання. Мовляв, Лукашенку в Китаї були цікаві не лише гроші, адже попередньо він їздив до ОАЕ, до Зімбабве та знову до ОАЕ. За словами політичного експерта, це показало те, що білоруського диктатора приймають за кордоном, тобто, в нього є з кимось зв'язок.

Зараз він збирається летіти до Ірану. Тобто, він нарощує своє зовнішнє позиціювання. Мовляв, "Білорусь неізольована, ми ж можемо щось і самі". Десь щось зможуть,

– розказав політичний експерт.

Кредит для Білорусі

Клочок припускає, що самопроголошений лідер Білорусі домовлявся в Китаї за певний кредит. Адже час від часу КНР виділяв білорусам невеликі кредити.

"Це означало, що Китай підтримуватиме білоруську економіку. До того ж він буде використовувати як хаб, як майданчик подальшої співпраці Китаю з ЄС, яку він не втрачає і не припиняє", – розказав він.

За словами політичного експерта, об’єми співпраці Китаю зі США та Європою становлять близько 1,6 трильйона доларів – і це дуже багато.

"У Білорусі, звісно, таких об’ємів не буде, але географія дуже важлива – країни Балтії тощо. Тому, звісно, що Білорусь для Сі Цзіньпіна зараз цікава", – сказав Керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Економічна криза в Китаї

Він розповів, що через рік, фактично, невдалої війни Путіна проти України Китай розуміє, що йому треба щось робити. Адже нині КНР обмежена в економічних можливостях на тлі економічної кризи, яка зумовлена повномасштабною війною Росії з Україною.

"ВВП Китаю за минулий рік зріс лише на 2% – це мало. Близько 18 трильйонів доларів, але на 1,4 мільярда населення – це ніщо", – розповів Клочок.

"Любов по взаєморозрахунку"

Валерій Клочок переконаний, що у самопроголошеного президента Білорусі та Пекіну збіглися інтереси на даному етапі.

"Я вважаю, "любов по взаєморозрахунку". Для Лукашенка – окей, він випадає з-під впливу Путіна, але це не применшить його відповідальність за те, що він надав свої території для початку повномасштабного вторгнення Росії проти України", – заявив політичний експерт.

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