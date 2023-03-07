Лукашенко наращивает свое внешнее позиционирование: чем Китаю интересна Беларусь

Александр Лукашенко посетил Китай с официальным визитом. Но самопровозглашенного президента Беларуси с главой КНР Си Цзиньпинем связывает экономическая составляющая.

Об этом в комментарии 24 Каналу сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, в Беларуси есть проект "Великий камень", который развивался с 2011 года, но сейчас заморожен. Ранее политолог из США Рамис Юнус заявил, что Лукашенко хотел договориться с Си Цзиньпинем, чтобы Китай защитил его от России.

Смотрите также Как Китай может спасти Лукашенко от вторжения в Украину

"Многие квадратные километры выделили, строят целый городок типа такой Кремниевой долины как в Калифорнии в США. Китай вливал туда деньги", – рассказал он.

Клочок отметил, что общее количество китайских инвестиций туда неизвестно, но их оценивают примерно в 25 миллиардов долларов за 10 лет. По его мнению, это небольшая цифра, но для Беларуси – это немало.

"Это говорит о том, что во времена Си Цзиньпиня. Ведь Лукашенко с ним знаком еще с 2011 года, до тех пор, как он возглавил Китай", – рассказал политический эксперт.

Китайские интересы в Беларуси

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что Китай заинтересован в том, чтобы наращивать инвестиции в Беларусь.

Они подписали договоры на 3,5 миллиарда долларов на этот год. Я думаю, они восстановят эти инвестиционные проекты. Туда будет заходить и производство, и другое. К тому же еще истории с Большим шелковым путем,

– заявил он.

По его мнению, это вроде бы не касается Беларуси. Однако в условиях мощнейшей санкционной политики, которая может быть применена против Китая, если он сблизится с Россией, эти санкции могут существенно навредить китайской экономике.

Валерий Клочок убежден, что для Китая очень важны рынки сбыта.

"Для того, чтобы всего-навсего не загнуться, ведь социальное неравенство в Китае колоссальное", – отметил он.

Чем Беларусь интересна Китаю: смотрите видео

Интересы Лукашенко

Клочок уверен, что для главы КНР Си Цзиньпиня Александр Лукашенко интересен. При этом белорусский диктатор также имеет интерес к внешнему вектору и внешнему позиционированию. Мол, Лукашенко в Китае были интересны не только деньги, ведь предварительно он ездил в ОАЭ, в Зимбабве и снова в ОАЭ. По словам политического эксперта, это показало то, что белорусского диктатора принимают за границей, то есть у него есть с кем-то связь.

Сейчас он собирается лететь в Иран. То есть он наращивает свое внешнее позиционирование. Мол, "Беларусь неизолирована, мы же можем что-то и сами". Где-то смогут,

– рассказал политический эксперт.

Кредит для Беларуси

Клочок предполагает, что самопровозглашенный лидер Беларуси договаривался в Китае за определенный кредит. Ведь иногда КНР выделяла белорусам небольшие кредиты.

"Это означало, что Китай будет поддерживать белорусскую экономику. К тому же он будет использовать как хаб, как площадку дальнейшего сотрудничества Китая с ЕС, которое он не теряет и не прекращает", – рассказал он.

По словам политического эксперта, объемы сотрудничества Китая с США и Европой составляют около 1,6 триллиона долларов – и это очень много.

"В Беларуси, конечно, таких объемов не будет, но география очень важна – страны Балтии и т.д. Поэтому, конечно, Беларусь для Си Цзиньпина сейчас интересна", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Экономический кризис в Китае

Он рассказал, что через год, фактически, неудачной войны Путина против Украины Китай понимает, что ему нужно что-то делать. Ведь сейчас КНР ограничена в экономических возможностях на фоне экономического кризиса, обусловленного полномасштабной войной России с Украиной.

"ВВП Китая за прошлый год вырос всего на 2% – это мало. Около 18 триллионов долларов, но на 1,4 миллиарда населения – это ничто", – рассказал Клочок.

"Любовь по взаиморасчету"

Валерий Клочок убежден, что у самопровозглашенного президента Беларуси и Пекина совпали интересы на данном этапе.

"Я считаю, "любовь по взаиморасчету". Для Лукашенко – окей, он выпадает из-под влияния Путина, но это не приуменьшит его ответственность за то, что он предоставил свои территории для начала полномасштабного вторжения России против Украины", – заявил политический эксперт .

Визит Лукашенко в Китай: последние новости