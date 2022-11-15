"Китай буде до останнього підтримувати Росію": чи варто чекати спільної заяви від країн G20

На Балі триває саміт країн "Великої двадцятки". Припускають, що за результатами заходу буде прийнята підсумкова декларація. А ось чи підпише її Росія – питання спірне, адже у ній може йтися про засудження агресії проти України.

Насправді – це неважливо. Сьогодні нас не має цікавити позиції Росії. Ба більше, світ потрібно дотискати у питання виключення Росії з G20, адже терористичній державі не місце серед цих країн. Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.

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"Підписи росіян сьогодні не важать нічого – ані на резолюціях, ані на гарантіях. Ба більше, підпис Путіна сьогодні не значить нічого на указі про включення Херсонської, Запорізької, Донецька та Луганська області увійшли до складу Росії. Херсон сьогодні де? Під чиїм контролем? Тому давайте не дивитися на інфошум", – говорить політолог.

Росія має бути в ізоляції

Наразі росіяни прекрасно розуміють, що питання їхньої долі сьогодні вирішується на глобальному рівні. Сценарій з тотальною ізоляцією стає все більш реалістичним. І Росія дуже болісно це переживає.

Якщо цей маховик запущений – зупиняти його немає сенсу. Потрібно викидати Росії спочатку з саміту G20, потім з ООН. Створювати усі передумови, щоб потім були усі підстави розібрати цю велику імперію на запчастини. Інших варіантів я не бачу,

– стверджує Антонюк.

Варто зауважити, що до "Великої двадцятки" входять дуже різні країни за своїми інтересами, цінностями та ідеологією – США, Китай, Індія, Аргентина, Саудівська Аравія, Південно-Африканська Республіка та інші. Однак вони завжди об'єднувалися заради спільної мети – боротьби зі зміною клімату, пандемією коронавірусу тощо. Сьогодні один з учасників цього клубу став агресором і несе загрозу для всіх. Теоретично, вважає Антонюк, країни-учасниці саміту можуть сформувати спільне бачення вирішення проблеми.

"Питання не в тому, що усі це зроблять. Це має зробити більшість. Між ними усіма є дещо спільне – жодна країна не є терористом", – акцентує політолог.

Китай буде чинити опір

Антонюк зауважує, що Китай може чинити певний опір, адже саме ця країна намагалася досягти того, аби українське питання було зняте з порядку денного – це важливий аспект.

Ми повинні чітко розуміти, що Китай буде до останнього різними шляхами – не напряму, але опосередковано – підтримувати Росію. Річ у тім, що для Китаю це є певний щит, адже Сі Цзіньпінь чітко усвідомлює: поки є Росія, можна почуватися спокійно.

"Як тільки з Росією буде покінчено Китай буде наступним, до кого будуть питання щодо його тоталітарного режиму та глобальної політики", – відзначає Антонюк.

У межах саміту має бути зафіксоване чітке формулювання: засудження геноциду й терористичної діяльності.

Я далекий від думки, що у тих рішеннях і заявах буде напряму прописана Росія, але це було б дуже добре. Мені здається, що сьогодні й завтра ми можемо отримати певні приємні несподіванки. Можливо, одна з країн-учасниць саміту поставить питання про доцільність перебування Росії у цьому товаристві,

– припускає Олександр Антонюк.

Президент назвав речі своїми іменами

На думку Антонюка, в цілому виступ президента України на саміті G20. Щоправда, фізична присутність українського лідера дала б більшість можливостей дотискати та комунікувати. Однак важливо, що у межах заходу Володимир Зеленський назвав речі своїми іменами.

Навіть до початку війни ми як держава почали озвучувати на таких високих рівнях говорити правду, не завжди дипломатичними словами.

Це створює дискусію та дискомфорт міжнародним інституціям та організаціям, які мали б виконувати свою роботу, проте не роблять цього,

– впевнений політолог.

Таким чином ми ставимо предмет обговорення: чи потрібні такі організації, які сидять на чималих донорських коштах, і наскільки ефективно вони здійснюють свою роботу?

Світ перебуває на межі Третьої світової

Сьогодні тоталітарні режими мають на меті нівелювати роль різних організацій та інституцій. Рано чи пізно це неминуче призведе до хаосу та широкомасштабної Третьої світової війни.

Як і передбачали, ми стаємо ключовою темою обговорення на саміті. Треба визнати: війна в Україні ставить під загрозу розвиток глобальної економіки,

– підкреслює Антонюк.

Політолог наголошує, що конфлікти між Росією та Україною, між Китаєм і Тайванем, між Північною та Південною Кореєю чітко демонструють, що екзистенційна війна створює передумови для боротьби режимів.

"Це є ключовий момент, який має обговорюватися на G20. Адже продовольча безпека, економічний розвиток, цифрова трансформація – значення не мають", – переконаний Антонюк.

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