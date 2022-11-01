Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Глава МЗС Росії записав відеозвернення, у якому прочитав вірш про стосунки "слов'янських племен".

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Лавров згадав про "суперечки слов'ян між собою" та закликав західні країни не втручатися у "сімейну ворожнечу". За словами Подоляка, це вказує на внутрішній розпад російської управлінської вертикалі.

Це дуже красномовна симптоматика того, що імперія смертельно хвора і помирає. На перший план виходять не прагматизм, не логіка, не спроба зрозуміти причини і наслідки, а подібна клоунада. Адже ніяк інакше це назвати не можна,

– сказав радник глави ОП.

Про що свідчить вірш-звернення Лаврова

Подоляк зауважив, що такі безглузді дії Лаврова грають на користь України.

"Лавров не має дипломатичного інструменту, аби донести до Заходу свою правоту. Все тому, що у Росії немає цієї правоти. Це абсолютно фейкова країна, яка дуже тяжко хворіє", – наголосив радник глави Офісу Президента.

Попри це, Кремль намагається звернутися до Заходу таким дивним чином. При цьому росіяни грають на міфі про велику та потужну російську культуру.

І от ця людина, на прізвище Лавров серйозно вважає, що достатньо прочитати графоманський вірш і таким чином розв'язати глобальну проблему, яку він же й створив. Йдеться про війну XXI століття, яка є аналогом Другої світової,

– сказав Подоляк.

"Це фіаско російської неоімперії"

За словами радника глави ОП, вірш Лаврова – це невдала спроба переконати у чомусь партнерів України, які щиро не розуміють, як Росія може масово вбивати цивільних людей і говорити про це у прямому ефірі, як це робить Владімір Путін.

Це фіаско російської неоімперії і несвідоме підкреслення тяжкої хвороби. Більше не існує фундаментальної російської державності. Є певний набір функцій та дивних міністрів – не тільки Мєдвєдєва і Лаврова, а й інших,

– додав Подоляк.

Він зазначив, що можна зібрати цілу колекцію того, які безглузді речі говорять чи роблять представники російської влади.

Михайло Подоляк прокоментував вірш Лаврова: дивіться відео

Абсурдні заяви Росії: коротко