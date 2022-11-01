Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Глава МИД России записал видеообращение, в котором прочитал стихотворение об отношениях "славянских племен".
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Лавров упомянул о "спорах славян между собой" и призвал западные страны не вмешиваться в "семейную рознь". По словам Подоляка, это указывает на внутренний распад российской управленческой вертикали.
Это очень красноречивая симптоматика того, что империя смертельно больна и умирает. На первый план выходят не прагматизм, не логика, не попытка понять причины и последствия, а подобная клоунада. Ведь никак иначе это назвать нельзя,
– сказал советник главы ОП.
О чем свидетельствует стихотворение-обращение Лаврова
Подоляк отметил, что такие бессмысленные действия Лаврова играют в пользу Украины.
"У Лаврова нет дипломатического инструмента, чтобы донести до Запада свою правоту. Все потому, что у России нет этой правоты. Это абсолютно фейковая страна, которая очень тяжело болеет", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.
Несмотря на это, Кремль пытается обратиться к Западу таким удивительным образом. При этом россияне играют на мифе о великой и мощной русской культуре.
И вот этот человек, по фамилии Лавров, серьезно считает, что достаточно прочитать графоманский стих и таким образом решить глобальную проблему, которую он же и создал. Речь идет о войне XXI века, которая является аналогом Второй мировой,
– сказал Подоляк.
"Это фиаско русской неоимперии"
По словам советника главы ОП, стихотворение Лаврова – это неудачная попытка убедить в чем партнеров Украины, которые искренне не понимают, как Россия может массово убивать гражданских людей и говорить об этом в прямом эфире, как это делает Владимир Путин.
Это фиаско русской неоимперии и бессознательное подчеркивание тяжелой болезни. Больше не существует фундаментальной русской государственности. Есть определенный набор функций и странных министров – не только Медведева и Лаврова, но и других.
– добавил Подоляк.
Он отметил, что можно собрать целую коллекцию того, какие бессмысленные вещи говорят или делают представители российских властей.
Михаил Подоляк прокомментировал стихотворение Лаврова: смотрите видео
Абсурдные заявления России: кратко
- На Совбезе ООН постоянный представитель России Василий Небензя рассказал российскую сказку о "распространении опасных инфекций из-за мигрирующих птиц", а также летучих мышей.
- Также Россия обвиняет США в том, что американцы запатентовали дрон, который способен распространять зараженных опасными вирусами комаров.
- Кроме того, Кремль лжет о том, что Украина готовится к производству "грязной бомбы". Это типичная тактика оккупантов – они "приписывают" свои вероятные планы украинцам, хотя сами могут к ним готовиться.