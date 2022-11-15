"Китай будет до последнего поддерживать Россию": стоит ли ждать совместного заявления от стран G20

На Бали проходит саммит стран "Большой двадцатки". Предполагается, что по результатам мероприятия будет принята итоговая декларация. А вот подпишет ли ее Россия – вопрос спорный, ведь в ней может идти речь об осуждении агрессии против Украины.

На самом деле это неважно. Сегодня нас не должны интересовать позиции России. Более того, нужно дожимать мир в вопросе исключения России из G20, ведь террористическому государству не место среди этих стран. Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк.

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"Подписи россиян сегодня не стоят ничего – ни на резолюциях, ни на гарантиях. Более того, подпись Путина сегодня не значит ничего на указе о включении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области вошли в состав России. Херсон сегодня где? Под чьим контролем? Поэтому давайте не смотреть на инфошум», – говорит политолог.

Россия должна быть в изоляции

Пока россияне прекрасно понимают, что вопрос их судьбы сегодня решается на глобальном уровне. Сценарий с тотальной изоляцией становится все более реалистичным. И Россия очень болезненно это переживает.

Если этот маховик запущен – останавливать его нет смысла. Следует выбрасывать Россию сначала с саммита G20, затем из ООН. Создавать все предпосылки, чтобы потом были основания разобрать эту великую империю на запчасти. Других вариантов я не вижу,

– утверждает Антонюк.

Стоит отметить, что в "Большую двадцатку" входят очень разные страны по своим интересам, ценностям и идеологии – США, Китай, Индия, Аргентина, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика и другие. Однако они всегда объединялись ради общих целей – борьбы с изменением климата, пандемией коронавируса и т.д. Сегодня один из участников этого клуба стал агрессором и несет угрозу всем. Теоретически, считает Антонюк, страны-участницы саммита могут сформировать общее видение решения проблемы.

"Вопрос не в том, что все это сделают. Это должно сделать большинство. Между ними все есть несколько общий - ни одна страна не является террористом", — акцентирует политолог.

Китай будет сопротивляться

Антонюк отмечает, что Китай может оказать сопротивление, ведь именно эта страна пыталась достичь того, чтобы украинский вопрос был снят с повестки дня – это важный аспект.

Мы должны четко понимать, что Китай будет до последнего разными путями – не напрямую, но косвенно – поддерживать Россию. Дело в том, что для Китая это определенный щит, ведь Си Цзиньпинь четко осознает: пока есть Россия, можно чувствовать себя спокойно.

"Как только с Россией будет покончено Китай будет следующим, к кому будут вопросы его тоталитарного режима и глобальной политики", — отмечает Антонюк.

В рамках саммита должна быть зафиксирована четкая формулировка: осуждение геноцида и террористической деятельности.

Я далек от мнения, что в этих решениях и заявлениях будет напрямую прописана Россия, но это было бы очень хорошо. Мне кажется, что сегодня и завтра мы можем получить приятные неожиданности. Возможно, одна из стран-участниц саммита поставит вопрос о целесообразности пребывания России в этом обществе,

– предполагает Александр Антонюк.

Президент назвал вещи своими именами

По мнению Антонюка, в целом выступление президента Украины на саммите G20. Правда, физическое присутствие украинского лидера дало бы большую часть возможностей дожимать и коммуникировать. Однако важно, что в рамках мероприятия Владимир Зеленский назвал вещи своими именами.

Даже до начала войны мы как государство начали озвучивать на столь высоких уровнях говорить правду, не всегда дипломатическими словами.

Это создает дискуссию и дискомфорт международным институтам и организациям, которые должны выполнять свою работу, однако не делают этого,

– уверен политолог.

Таким образом, мы ставим предмет обсуждения: нужны ли такие организации, которые сидят на немалых донорских средствах, и насколько эффективно они осуществляют свою работу?

Мир находится на грани Третьей мировой

Сегодня тоталитарные режимы преследуют цель нивелировать роль различных организаций и институтов. Рано или поздно это неизбежно приведет к хаосу и широкомасштабной Третьей мировой войне.

Как и предполагалось, мы становимся ключевой темой обсуждения на саммите. Надо признать: война в Украине ставит под угрозу развитие глобальной экономики,

– подчеркивает Антонюк.

Политолог отмечает, что конфликты между Россией и Украиной, между Китаем и Тайванем, между Северной и Южной Кореей отчетливо демонстрируют, что экзистенциальная война создает предпосылки для борьбы режимов.

"Это ключевой момент, который должен обсуждаться на G20. Ведь продовольственная безопасность, экономическое развитие, цифровая трансформация – значения не имеют", – убежден Антонюк.

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